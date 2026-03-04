Orta Doğu’daki gerilim ve küresel petrol fiyatlarındaki sert yükseliş nedeniyle motorine yapılması planlanan 6,69 TL’lik dev zam, son dakikada gelen bir kararla iptal edildi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, beklenen fiyat artışı yalnızca gaz yağı ürünlerini kapsayacak; motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

İstasyonlardaki Yoğunluk Yerini Sakinliğe Bıraktı

Dün akşam saatlerinden itibaren 6 lirayı aşan zam haberini alan vatandaşlar, akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturmuştu. Ancak gece yarısı gelen "iptal" haberi, zamlı fiyattan kaçmak isteyen sürücülere derin bir nefes aldırdı. Güncel durumda motorin fiyatları 60-61 TL bandındaki yerini koruyor.

4 Mart 2026 Güncel Pompa Fiyatları

Zam iptalinin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir’de tabelalar şu şekilde şekillendi:

Şehir / Yakıt Benzin (Litre) Motorin (Litre) LPG (Litre) İstanbul (Avrupa) 58.40 TL 60.40 TL 30.29 TL İstanbul (Anadolu) 58.24 TL 60.24 TL 29.69 TL Ankara 59.34 TL 61.50 TL 30.17 TL İzmir 59.62 TL 61.77 TL 30.09 TL

Zam Neden İptal Oldu?

Sektör temsilcileri, planlanan 6,69 TL'lik artışın piyasa koşulları ve stratejik değerlendirmeler sonucunda motorin grubuna yansıtılmamasının kararlaştırıldığını belirtti. Söz konusu düzenleme sadece gaz yağı grubunda geçerli olacak.