Barselona’da düzenlenen Dünya Mobil Kongresi (MWC 2026) kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Avdagiç, Türkiye’nin 2025 yılında kaydettiği yüzde 3,6’lık büyümenin önemli olduğunu belirtti. Ancak büyümenin niteliğinin daha kritik olduğuna dikkat çeken Avdagiç, yatırım ve ihracat odaklı büyümenin artırılması gerektiğini ifade etti.

Avdagiç, Türkiye’nin üretim ve ihracat kapasitesini güçlendirmek için yatırımların büyümeye katkısının genel büyüme oranının üzerinde olması gerektiğini belirterek, sanayi altyapısının güçlendirilmesinin rekabet gücü açısından kritik olduğunu vurguladı.

“Yatırım iklimi daha güçlü hale gelmeli”

İstanbul iş dünyasının beklentilerine de değinen Avdagiç, yatırım ortamının finansmana erişim açısından daha ileri bir seviyeye taşınması gerektiğini söyledi. Son dönemde devreye alınan finansal araçların özellikle imalat sektörü için önemli fırsatlar sunduğunu dile getiren Avdagiç, KOBİ’lere piyasa faizlerinin yaklaşık 10 puan altında kredi sağlanmasının ve reeskont kredilerinin artırılmasının işletmelere önemli katkı sunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan 100 milyar liralık finansman paketinin de imalat sanayisi için önemli bir destek olduğunu ifade eden Avdagiç, bu tür kaynakların şirketlerin dönemsel ihtiyaçlarını karşılamada etkili olacağını söyledi.

Ramazan’da fiyat artışlarına tüketici vurgusu

Ramazan ayında gündeme gelen fiyat artışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avdagiç, bazı firmaların fiyatlarını sabit tutma yönünde karar aldığını hatırlatarak, fırsatçılığa karşı en güçlü aracın tüketici davranışı olduğunu söyledi.

Tüketicilerin makul fiyat politikası izleyen işletmeleri tercih ederek piyasada denge oluşturabileceğini belirten Avdagiç, bu yaklaşımın enflasyonla mücadelede de önemli rol oynayacağını ifade etti.

Turizmde yerli turist için yeni yaklaşım

Turizm sektöründe yatırım stratejilerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Avdagiç, Türkiye’deki yatırımcıların hem yabancı turist hem de yerli turist için daha cazip konseptler geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Yurt içi turizmin Türk vatandaşları için yeniden cazip hale getirilmesinin önemine dikkat çeken Avdagiç, fiyat politikalarının ve hizmet anlayışının bu doğrultuda gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

“Kur-enflasyon dengesi rekabet için kritik”

Kur ve enflasyon arasındaki makasa da değinen Avdagiç, son yıllarda yaşanan farkın ihracatçıların rekabet gücünü zayıflattığını söyledi.

Bundan sonraki süreçte enflasyon ile kur arasındaki ilişkinin daha dengeli seyretmesinin Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü artıracağını ifade etti.

Togg’un yeni modelleri bekleniyor

Türkiye’nin yerli otomobil girişimi Togg hakkında da konuşan Avdagiç, şirketin yeni modellerini merakla beklediklerini söyledi.

Yeni dönemde daha küçük segment bir otomobil ve ticari modelin gündemde olduğunu hatırlatan Avdagiç, yerli otomobilin pazarda daha fazla pay almasının Türkiye açısından önemli bir başarı olacağını belirtti.

Avdagiç ayrıca, Türkiye’de hafif ticari araç satışlarında yerlilik oranının yüzde 40’ın altına düşmemesi gerektiğini vurgulayarak, yeni projelerle bu dengenin yeniden sağlanmasını beklediklerini ifade etti.