Dünyanın lider yeni enerjili araç üreticisi BYD, elektrikli araçların küresel çapta daha da yaygınlaşmasının önündeki şarj süresi ve menzil kaygısı gibi temel bariyerleri ortadan kaldırmayı hedefleyen iki devrim niteliğindeki teknolojiyi Çin’de düzenlenen etkinlikle duyurdu. DNA’sında teknoloji bulunan şirket, tek bir konnektör üzerinden 1.500 kW güç sağlayan yeni nesil ultra hızlı şarj FLASH Şarj sistemi ve ikonik bataryasının ikinci nesli olan Blade Batarya 2.0 ile şarj sürelerini önemli ölçüde azaltırken ve menzil kaygılarını tarihe karıştırıyor.

Dokuz dakikada yüzde 97 şarj

BYD’nin yeni teknolojileri, hava koşullarından bağımsız olarak rekor seviyede şarj performansı sunuyor. Ultra hızlı dolum kapasitesi sayesinde batarya seviyesi yüzde 10’dan yüzde 70’e yalnızca beş dakikada, yüzde 10’dan yüzde 97’ye ise sadece dokuz dakikada ulaşıyor. Elektrikli araçlar için en zorlu koşullardan biri olan -30°C gibi düşük sıcaklıklarda dahi FLASH Şarj ünitesi, Blade Batarya 2.0’ı yüzde 20’den yüzde 97 doluluğa yalnızca 12 dakikada çıkarabiliyor. Enerji depolama yoğunluğundaki artış ile, Çin CLTC verimlilik testlerine göre tek şarjla 1.000 kilometrenin üzerinde menzil sağlıyor.

Blade Batarya 2.0: Daha hızlı şarj, daha fazla menzil, ekstra güvenlik

Altı yıllık yoğun araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda, 2. Nesil Blade Batarya, içten yanmalı araçların yakıt ikmal hızına eşdeğer bir şarj deneyimi sunuyor. Normal şartlarda bataryanın yüksek enerji yoğunluğu ile şarj hızı arasındaki ters orantı, BYD’nin yeni nesil batarya teknolojisi ile ortadan kaldırdı. Bu performansı sağlamak amacıyla BYD, lityum demir fosfat (LFP) kimyasının sınırlarını genişleten “FlashPass” İyon Taşıma Sistemi’ni geliştirdi.

Enerji yoğunluğu ve şarj hızındaki teknik kazanımlarda, güvenlik veya dayanıklılıktan ödün verilmedi. Blade Batarya 2.0, 500 FLASH Şarj döngüsünün ardından dahi dünyanın ilk eş zamanlı FLASH Şarj ve Çivi Delme Testi’ni termal kaçak, duman veya yangın oluşturmadan başarıyla geçti. Ayrıca dört hücrenin aynı anda, zorla kısa devreye maruz bırakıldığı ve sıcaklığın 700°C’nin üzerine çıktığı termal kaçak testinde de yangın veya patlama yaşanmadı. Buna ek olarak, kullanım ömrü tarafında da gelişim sağlandı.

Ayrıca, ilk nesil Blade Batarya ile kıyaslandığında toplam kapasite kaybı yüzde 2,5 oranında azaltıldı.

FLASH Şarj ile ultra hızlı şarj süresi

BYD, Mart 2026 itibarıyla Çin genelinde 4.200’ün üzerinde FLASH Şarj İstasyonu kurmuş durumunda ve yıl sonuna kadar bu sayının 20.000’e ulaşması bekleniyor. Bu hızlı yayılımı desteklemek amacıyla istasyonlar, şebeke kısıtlarını aşmaya yardımcı olan ultra hızlı deşarj özellikli entegre enerji depolama sistemiyle birlikte çalışıyor. Daha düşük hızda şarj edilen bu rezervuar batarya sistemi, hem şebeke üzerindeki yükü dengeleyen bir enerji haznesi hem de yüksek güçlü şarjı mümkün kılan bir güç destek ünitesi olarak konumlanıyor.

Geleneksel şarj istasyonlarında sıkça eleştirilen ağır konnektör ve zemine temas eden kablo sorunu, FLASH Şarj’ın T-şekilli üstten tasarımıyla ortadan kaldırılıyor. Hafifletilmiş konnektör ve makaralı ray sistemi, şarj portunun araç üzerindeki konumundan bağımsız olarak kolay ve ergonomik bağlantı sağlıyor.

Avrupa yayılımı DENZA Z9GT ile başlayacak

Yeni teknolojiler, elektrikli mobiliteye geçişte tüketicilerin en büyük çekinceleri olan şarj süresi ve menzil kaygısını ortadan kaldırmaya yönelik kapsamlı araştırma ve mühendislik çalışmalarının sonucu olarak geliştirildi.

FLASH Şarj ve Blade Batarya 2.0 teknolojilerini taşıyan Avrupa’daki ilk model, BYD’nin premium markasının amiral gemisi olan DENZA Z9GT olacak. BYD, FLASH Şarj İstasyonlarını küresel ölçekte erişilebilir kılma hedefini net biçimde ortaya koyuyor.