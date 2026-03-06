Küresel Kriz Akaryakıtı Etkiliyor
Katar LNG ve petrol tedarikindeki küresel krizler, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor. Daha önce savaşın ilk günlerinde fiyat artışlarının büyük kısmını Hazine üstlenmiş, Eşel Mobil sistemi devreye alınmıştı. Ancak ham petrol fiyatlarındaki hızlı artış, pompa fiyatlarını tamamen kontrol altına alamadı.
Benzin ve Motorine Yeni Zam Miktarları
-
Benzin: Toplam zam 2,18 TL olarak belirlenmiş, bunun 1,63 TL’si ÖTV tarafından karşılanacak. Vatandaşın cebinden çıkacak net zam 0,55 TL olacak.
-
Motorin: Toplam zam 4,55 TL, bunun 3,41 TL’si ÖTV’den karşılanacak. Vatandaşın ödeyeceği net zam 1,14 TL olacak.
Yeni Zamlı Motorin Fiyatları (1 Litre)
-
Ankara: 65,80 TL
-
İzmir: 66,07 TL
-
Antalya: 67,13 TL
-
Batman: 67,37 TL
-
Hakkari: 67,51 TL
Güncel Akaryakıt Fiyatları
İstanbul (Avrupa Yakası)
-
Benzin: 59,34 TL
-
Motorin: 63,53 TL
-
LPG: 30,29 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
-
Benzin: 59,18 TL
-
Motorin: 63,37 TL
-
LPG: 28,69 TL
Ankara
-
Benzin: 60,29 TL
-
Motorin: 64,65 TL
-
LPG: 30,17 TL
İzmir
-
Benzin: 60,58 TL
-
Motorin: 64,93 TL
-
LPG: 30,09 TL
Yeni zamlarla birlikte akaryakıt fiyatlarında özellikle motorinde önemli artışlar görülürken, ÖTV desteği sayesinde vatandaşın yükü bir nebze hafifletilmiş olacak.