Küresel Kriz Akaryakıtı Etkiliyor

Katar LNG ve petrol tedarikindeki küresel krizler, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor. Daha önce savaşın ilk günlerinde fiyat artışlarının büyük kısmını Hazine üstlenmiş, Eşel Mobil sistemi devreye alınmıştı. Ancak ham petrol fiyatlarındaki hızlı artış, pompa fiyatlarını tamamen kontrol altına alamadı.

Benzin ve Motorine Yeni Zam Miktarları

Benzin: Toplam zam 2,18 TL olarak belirlenmiş, bunun 1,63 TL’si ÖTV tarafından karşılanacak. Vatandaşın cebinden çıkacak net zam 0,55 TL olacak.

Motorin: Toplam zam 4,55 TL, bunun 3,41 TL’si ÖTV’den karşılanacak. Vatandaşın ödeyeceği net zam 1,14 TL olacak.

Yeni Zamlı Motorin Fiyatları (1 Litre)

Ankara: 65,80 TL

İzmir: 66,07 TL

Antalya: 67,13 TL

Batman: 67,37 TL

Hakkari: 67,51 TL

Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 59,34 TL

Motorin: 63,53 TL

LPG: 30,29 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 59,18 TL

Motorin: 63,37 TL

LPG: 28,69 TL

Ankara

Benzin: 60,29 TL

Motorin: 64,65 TL

LPG: 30,17 TL

İzmir

Benzin: 60,58 TL

Motorin: 64,93 TL

LPG: 30,09 TL Motorine Beklenen Dev Zam İptal Edildi! 4 Mart Benzin ve Motorin Kaç TL Oldu? İçeriği Görüntüle

Yeni zamlarla birlikte akaryakıt fiyatlarında özellikle motorinde önemli artışlar görülürken, ÖTV desteği sayesinde vatandaşın yükü bir nebze hafifletilmiş olacak.