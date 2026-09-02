Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, sosyal medyada yaptığı ses taklidi ve kendi taklidiyle ilgi gören Mahmut Can Karadağ'ı ağırladı.

Sosyal medyada Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun ses tonunu ve konuşma tarzını taklit ettiği videolarla beğeni toplayan Mamut Can Karadağ, Yazıcıoğlu ile bir araya geldi. Gerçekleşen buluşmada Karadağ, Başkan Yazıcıoğlu'nun sesini ve kendine özgü konuşma üslubunu taklit etti. Taklidi dikkatle dinleyen Yazıcıoğlu, ses tonundaki benzerlik karşısında gülmekten kendini alamadı. Başkan Yazıcıoğlu, Karadağ'ın daha önce sosyal medyada paylaştığı görüntüleri de cep telefonundan izledi. Başkan Yazıcıoğlu ile Karadağ arasındaki sohbet sırasında renkli ve eğlenceli anlar yaşandı. Buluşmada kaydedilen görüntülerde Karadağ'ın taklidini sürdürdüğü, Yazıcıoğlu'nun ise zaman zaman aynı ifadelerle karşılık verdiği görüldü. 'Tek ses, iki başkan' notuyla paylaşılan eğlenceli buluşmanın görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.