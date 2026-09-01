Ankara Adliyesi'nde ifade veren Ağırel, soruşturma kapsamında yaptığı araştırmalarda ulaştığını belirttiği bilgi ve belgeleri Başsavcıvekiline sunduğunu açıkladı.

Ağırel, özellikle Gökçek ailesinin Almanya'nın Düsseldorf kentinde kurduğu öne sürülen HAMAG isimli şirketle ilgili araştırmalarını savcılığa aktardığını söyledi. Ağırel'in iddiasına göre şirket, 30 bin euro sermaye ve çalışanı bulunmayan bir yapı olarak kurulmasına rağmen 2024 yılında yaklaşık 3,8 milyon euroluk bir mal varlığına ulaştı.

Bu varlıkların 15 daire ve 2 ticari alandan oluştuğunu öne süren Ağırel, daha sonraki süreçte Almanya'nın Velbert kentinde 18 daire ve 5 ticari alan bulunan bir alışveriş merkeziyle ilgili girişimlerde bulunulduğunu ifade etti. Ağırel, söz konusu taşınmazın yaklaşık 8,7 milyon euro değerinde olduğunu belirtti.

Ağırel, alışveriş merkezinin satın alınmasına yönelik iki ayrı sözleşme yapıldığını, ancak sözleşme şartlarının yerine getirilmemesi nedeniyle satışın tamamlanamadığını ileri sürdü.

“Lüksemburg'da 180-200 milyon euroluk pazarlık iddiası”

Araştırmasının Almanya ile sınırlı olmadığını belirten Ağırel, daha sonra sürecin Lüksemburg'a uzandığını söyledi. Burada iki farklı kaynaktan aldığı bilgilere dayanarak yaklaşık 180-200 milyon euro değerinde bir alışveriş merkezi için pazarlık yapıldığını öne süren Ağırel, görüşmelerin anlaşmazlık nedeniyle sonuçlanmadığını ifade etti.

Ağırel, soruşturma kapsamında savcılığa yalnızca iddialarını aktarmadığını, elinde bulunduğunu söylediği belgeleri de teslim ettiğini belirtti.

Gazeteci, daha önce yaptığı yayınlarda söz konusu araştırmayı gündeme getirdiğini ve Gökçek ailesinin iddiaları yalanlamasının ardından belgeleri savcılığa sunabileceğini açıkladığını söyledi.

“Soruşturma çok genişleyecek”

İfadesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Ağırel, soruşturmanın kapsamının ilerleyen süreçte genişleyebileceği görüşünü dile getirdi.

Ağırel, “Soruşturma çok genişleyecek, çok fazla isme ilerleyecek. Ben bu düşüncedeyim ve bu soruşturmanın sonucunda daha büyük bir olayın ortaya çıkacağı, olay örgüsünün ortaya çıkacağı kanısındayım” ifadelerini kullandı.

Savcılığın soruşturma kapsamında Ağırel'in tanık sıfatıyla ifadesine başvurmasıyla birlikte, gazetecinin araştırmalarında gündeme getirdiği bilgi ve belgelerin adli süreçte nasıl değerlendirileceği merak konusu oldu.