Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, bu kez ekonomi gündemiyle değil, Bodrum’daki sitesinde yaşandığı öne sürülen tartışmalarla gündemde.

Erkan’ın Bodrum Çağdaş Turgut Reis Tatil Evleri Sitesi’nde yaklaşık 1,3 milyon euro bedelle satın aldığı villasıyla ilgili site yönetimi tarafından noter aracılığıyla ihtar gönderildiği bildirildi.

İhtarnamenin gerekçesi ise oldukça dikkat çekici. Site yönetimi, Erkan ve ailesinin ortak kullanım alanlarını kullanma biçiminden site çalışanlarıyla ilişkilerine, otel misafirleriyle yaşandığı öne sürülen tartışmalardan kamera sistemine kadar çok sayıda konuda şikâyet bulunduğunu belirtti.

“Ortak yaşam çekilmez hale geldi” iddiası

72 villa ve konuttan oluşan, bünyesinde 74 odalı otel işletmesi de bulunan sitede bazı kat maliklerinin Erkan hakkında yönetime başvurduğu belirtildi.

Site yönetiminin 28 Ağustos 2026 tarihinde gönderdiği ihtarnamede, Erkan’ın bazı davranışlarının ortak yaşam düzenini bozduğu ve diğer kat maliklerinin haklarını etkilediği ileri sürüldü.

Yönetim, iddiaların devam etmesi halinde 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 25’inci maddesi kapsamında bağımsız bölümün mülkiyetinin devri için dava açılması dahil yasal yollara başvurulabileceği uyarısında bulundu.

Buggy tartışması

İhtarnamede en dikkat çeken iddialardan biri site içerisinde kullanılan servis araçlarıyla ilgili.

Yönetim, ortak kullanıma açık buggy araçlarının gün içerisinde uzun sürelerle ve defalarca Erkan tarafından şahsi araç gibi kullanıldığı ve bunun diğer site sakinlerinin hizmetten yararlanmasını engellediğini öne sürdü.

Bir diğer iddia ise sahil bölgesindeki ortak yürüyüş yolu hakkında.

Site yönetimi, ortak alandaki ağaçlara “özel mülktür, girilmez” şeklinde tabelalar asıldığı ve bazı komşular ile çalışanların evi gözetlediği iddiasıyla uyarıldığı yönündeki şikâyetlere ihtarnamede yer verdi.

Sahile kurulan platform da ihtarnamede

Yönetimin iddiaları bununla da sınırlı değil.

Erkan’ın ortak sahil alanına izin alınmadan büyük bir platform kurduğu ve burada günler süren organizasyonlar düzenlediği ileri sürüldü.

Ayrıca villaya yerleştirilen geniş açılı kameraların yalnızca villanın özel kullanım alanını değil, komşu bahçeleri ve ortak geçiş noktalarını da görüntülediği iddiası ihtarnamede yer aldı.

Otopark ve sahil alanı gerilimi

Site otoparkında Erkan ailesine ait araçlar için belirli alanların tahsis edilmesi konusunda ısrar edildiği, bunun ortak otopark düzenini etkilediği de öne sürülen iddialar arasında.

İhtarnamede ayrıca iskele ve sahil gibi ortak alanlarda otel müşterileriyle tartışmalar yaşandığı ve bazı durumlarda fiziksel müdahale gerçekleştiği iddiasına yer verildi.

Bu iddiaların yanı sıra evcil hayvan kurallarına uyan bazı sakinlerin ve misafirlerin de ortak alanlardan uzaklaştırılmaya çalışıldığı ileri sürüldü.

Site personeliyle ilgili ağır iddialar

İhtarnamenin en dikkat çekici bölümlerinden biri ise site ve otel çalışanlarıyla ilgili.

Yönetim, Erkan’ın otel mutfağından menüde bulunmayan özel yemekler talep ettiği, taleplerin karşılanmaması veya gecikmesi halinde çalışanlara hakaret ettiği ve bazı çalışanları ses kayıtları üzerinden tehdit ettiği yönünde şikâyetler bulunduğunu belirtti.

Kış döneminde ise bahçıvan ve temizlik personelinin şahsi işler için kullanıldığı, temizlik personelinin haftanın altı günü yalnızca Erkan’ın villasına yönlendirildiği iddia edildi.

Ayrıca kendisine özel hizmet veya ayrıcalık sağlanmadığında bazı çalışanlar üzerinde baskı oluşturulduğu ve çalışanların işten çıkarılması yönünde müdahalelerde bulunulduğu da ihtarnamede öne sürüldü.

7 personelden suç duyurusu iddiası

Öte yandan site yönetimi personelinden 7 kişinin Erkan hakkında savcılığa hakaret, tehdit ve şiddet iddialarıyla suç duyurusunda bulunduğu da ileri sürüldü.

Erkan’ın ise kendisine yöneltilen bu iddialara ilişkin kamuoyuna yansıyan farklı bir açıklaması bulunup bulunmadığı ve hukuki süreçte nasıl bir savunma yapacağı merak konusu oldu.

Komşularla ilişkiler de gündemde

İhtarnamede, kendisiyle aynı görüşte olmayan site sakinlerinin resmi kurumlara şikâyet edilmekle tehdit edildiği, site yönetimine karşı imza toplandığı ve bazı kat maliklerinin taraf olmaya zorlandığı yönündeki iddialar da sıralandı.

Site yönetimi, tüm bu iddiaların ortak yaşam düzenini bozduğunu savunarak Erkan’ı uyardı.

Ancak ihtarnamede yer alan hususların site yönetimi ve şikâyetçilerin iddiaları olduğu, kesinleşmiş bir yargı kararı niteliği taşımadığı da özellikle dikkate alınmalı.

Erkan’ın Bodrum’daki villa komşularıyla yaşadığı öne sürülen bu gerilimin hukuki sürece taşınıp taşınmayacağı ise önümüzdeki dönemde netleşecek.