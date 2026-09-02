Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başlarken, 'profesyonel lig' parolasıyla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyespor futbol takımı yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bu sezon Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) mücadele edecek olan Aydın ekibi, ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Yörük Ali Efe Tesisleri'nde bir araya gelen teknik heyet ve sporcular, egzersiz ve dayanıklılık çalışmalarının ardından iki takıma ayrılarak maç yaptı. Ayrıca yeni sezon öncesinde fiziksel hazırlığın yanı sıra takımın oyun yapısının geliştirilmesine yönelik de çalışmalar da gerçekleştirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada 'Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde mücadele edecek Futbol Takımımız, sezonun ilk antrenmanını Yörük Ali Efe Tesisleri'nde gerçekleştirdi' ifadeleri yer aldı.