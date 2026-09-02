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Diarra'nın kaydettiği gol, takımına 3 puan kazandırmasının yanı sıra Muğlaspor açısından tarihi bir anlam da taşıdı.

Sezon başında Muğlaspor kadrosuna dahil edilen 26 yaşındaki Mamady Diarra, Ümraniyespor karşısında attığı golle kulüp tarihine geçti. Diarra, bu golle Muğlaspor'un profesyonel ligler tarihindeki ilk yabancı golcüsü oldu.

Muğlaspor tarihinde bir ilk

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor'a konuk olan Muğlaspor, sahadan 1-0 galip ayrılarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmada Muğlaspor'a galibiyeti getiren golü, 26. dakikada Malili kanat oyuncusu Mamady Diarra kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Muğlaspor'da Mamady Diarra, attığı golle kulüp tarihine geçti. Malili futbolcu, yeşil-beyazlı ekibin profesyonel ligler tarihindeki ilk yabancı golcüsü oldu.

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