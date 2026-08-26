Mercedes-Benz Türk, Gürsel Turizm’in yarım asra yaklaşan Fenerbahçe Spor Kulübü iş birliğini yeni sezonda da yollara taşımaya devam ediyor. Fenerbahçe Spor Kulübü erkek futbol takımının ulaşımında kullanılan Mercedes-Benz Travego takım otobüsü, Mercedes-Benz Kamyon Finansman'ın da katkılarıyla yeni sezon ruhunu yansıtan özel tasarımıyla yenilendi.

Kulübün yeni sezon heyecanına eşlik eden tasarım, Fenerbahçe Spor Kulübü ile resmi karayolu ulaşım sponsoru Gürsel Turizm arasındaki köklü iş birliğini geleceğe taşırken; Mercedes-Benz Türk, Mercedes-Benz Kamyon Finansman ve Gürsel Turizm arasındaki uzun soluklu iş ortaklığının da yeni bir yansımasını oluşturuyor.

Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birant konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "50 yıldır Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi karayolu ulaşım sponsoru olarak kulübümüzün yanında yer almaktan gurur duyuyoruz. Yeni sezon öncesinde takım otobüsümüzün yenilenen tasarımıyla bu heyecanı bir kez daha paylaşırken, Mercedes-Benz Türk ve Mercedes-Benz Kamyon Finansman ile uzun yıllardır sürdürdüğümüz güçlü iş ortaklığını yeni bir projeyle pekiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde de Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yolculuğuna güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım hizmetimizle eşlik etmeyi sürdüreceğiz."

Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy ise şu değerlendirmede bulundu: “Sporun daima yanında olan bir şirket olarak, yarım asırdır Fenerbahçe Spor Kulübü’nün resmi karayolu ulaşım sponsoru Gürsel Turizm ile uzun yıllardır sürdürdüğümüz iş ortaklığını, yine spora hizmet eden anlamlı bir projeyle taçlandırmaktan memnuniyet duyuyoruz. İş ortaklarımıza yalnızca güvenli ve konforlu ulaşım çözümleri sunmakla kalmıyor, spora değer katan projelerin içinde yer alarak Türk sporuna katkı sağlamaya devam ediyoruz. Yenilenen tasarımıyla Mercedes-Benz Travego’nun da sarı-lacivertli kulübün yeni sezon yolculuğuna başarıyla eşlik edeceğine inanıyoruz.”

Mercedes-Benz Kamyon Finansman CEO'su Gökmen Onbulak ise şunları söyledi: "Mercedes-Benz Kamyon Finansman olarak müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla uzun vadeli değer yaratan projelerde yer almayı önemsiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni sezon yolculuğuna eşlik edecek bu özel çalışmanın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu proje, Mercedes-Benz Türk ekosisteminin güçlü iş ortaklığı anlayışının yanı sıra spora ve uzun soluklu iş ortaklıklarına verdiğimiz desteğin de önemli bir göstergesi niteliğinde."

Gürsel Turizm ile Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yol arkadaşlığı yaklaşık 50 yıl öncesine uzanıyor. 1975 yılında kulübün kullanımına sunulan Mercedes-Benz O302 ile başlayan bu iş birliği, yıllar boyunca farklı Mercedes-Benz otobüsleriyle devam etti. Yenilenen tasarımıyla Mercedes-Benz Travego da bu köklü iş birliğini yeni sezona taşıyarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yolculuğuna eşlik etmeyi sürdürüyor.