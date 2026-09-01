Konyaspor, Mısırlı forvet Mostafa Mohamed ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Konyaspor, 28 yaşındaki Mısırlı forvet Mostafa Mohamed ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz hazır bulundu. Yeşil-beyazlıların resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, 'Mostafa Mohamed'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz' denildi.
Mısır'ın El Dakhlia kulübüyle profesyonel futbol hayatına başlayan Mohamed, Zamalek, Tanta SC, Talaea El Gaish, Galatasaray ve Nantes takımlarında forma giydi. Mostafa Mohamed, yeşil-beyazlı ekipte 42 numaralı formayı terletecek.