Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türk bankacılık sektörünün ağustos ayına ilişkin konsolide olmayan ana göstergelerini açıkladı.

Verilere göre bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü, 2025 yıl sonuna kıyasla yüzde 18,7 artış göstererek 55 trilyon 743 milyar 429 milyon liraya çıktı. Böylece sektörün aktiflerinde yıl sonuna göre 8 trilyon 796 milyar 631 milyon liralık artış gerçekleşti.

Krediler 28,1 trilyon liraya ulaştı

Bankacılık sektörünün aktifleri içerisinde en büyük kalemi oluşturan kredilerdeki büyüme dikkat çekti. Kredilerin toplam tutarı, 2025 sonuna göre yüzde 21,7 artarak 28 trilyon 156 milyar 437 milyon liraya yükseldi.

Sektörün menkul değerler toplamı da aynı dönemde yüzde 13,5 artışla 7 trilyon 957 milyar 48 milyon liraya ulaştı.

Kredilerin takibe dönüşüm oranı ise ağustos sonu itibarıyla yüzde 2,92 olarak kaydedildi.

Mevduat 32,1 trilyon lirayı geçti

Bankaların en önemli fon kaynaklarından biri olan mevduat da yılın ilk sekiz ayında büyümesini sürdürdü.

Toplam mevduat, 2025 yıl sonuna kıyasla yüzde 18,1 artarak 32 trilyon 157 milyar 64 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün toplam öz kaynakları ise aynı dönemde yüzde 14,8 artışla 4 trilyon 771 milyar 159 milyon liraya çıktı.

Bankaların net kârı 676,3 milyar lira

BDDK verilerinde sektörün kârlılık performansı da ortaya çıktı. Buna göre Türk bankacılık sektörünün ağustos sonu itibarıyla dönem net kârı 676 milyar 307 milyon lira oldu.

Sektörün sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 16,60 seviyesinde gerçekleşti.

Böylece ağustos sonu itibarıyla bankacılık sektöründe aktifler, krediler ve mevduatta çift haneli büyüme devam ederken, sektörün net kârı da 676 milyar liranın üzerine çıktı.