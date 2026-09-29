Aydıncık ilçesine bağlı Üzümlü köyü, Üzümlü Deresi ve İğdeli Dere çevresinde yürütülen çalışmalarda, yarı değerli taş rezervlerinin niteliğinin ve ekonomik değerinin ortaya çıkarılması hedefleniyor. Bölgede 100 metrenin üzerinde sondaj ve karot çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.

Aydıncık'ta 2004-2009 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Ahmet Demirel, çalışmalar kapsamında farklı derinliklerde taş örneklerine ulaşıldığını söyledi. Demirel, yüzeyden daha derin seviyelere inildikçe ametistin renginin ve kalitesinin arttığını, daha mor ve kaliteli taşların bulunduğunu ifade etti.

Taşların işlenmesi hedefleniyor

Bölgede yalnızca madenin çıkarılmasının yeterli olmayacağına dikkat çeken Demirel, taşların işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

Yörede taş işlemeciliğinin geliştirilmesi amacıyla daha önce de çalışmalar yapıldığını aktaran Demirel, 2008 yılında Halk Eğitim bünyesinde kurslar açıldığını ve bölgedeki taşların işlenmesine yönelik adımlar atıldığını kaydetti.

Demirel, Aydıncık'taki rezervlerin yer altından çıkarılması, işlenmesi ve iç ve dış pazarlara sunulmasının ilçe ekonomisine katkı sağlayabileceğini belirterek, bu süreçte devlet desteğinin önem taşıdığını vurguladı.

281 hektarlık alanda ruhsatlı arama

Üzümlü köyünde 281 hektarlık alanda ruhsatlı arama çalışması yapıldığını belirten Demirel, sahada kömürün yanı sıra kalsedon, kuvars, ametist ve agat gibi çeşitli minerallerin bulunduğunu söyledi.

Bölgede kırmızı akik ve bantlı kalsedon gibi nadir olduğu belirtilen taşların da bulunduğunu ifade eden Demirel, mevcut çalışmaların özellikle kuvars ve kristaller üzerine yoğunlaştığını aktardı.

Demirel ayrıca yapılan sondajlardan birinde yaklaşık 17 metre derinlikte 1,5 metre kalınlığında kömür damarına rastlandığını belirtti.

Yaklaşık 10 milyon yıl önceki jeolojik oluşumlarla meydana geldiği değerlendirilen taşların daha detaylı araştırılması ve ekonomik potansiyelinin ortaya çıkarılması için çalışmaların sürdürülmesi planlanıyor.