Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 1 hafta vadeli 100 milyar TL tutarında repo ihalesi açtığı haberi, piyasalarda “faiz indirimi sinyali” olarak yorumlandı. Ayrıca geçtiğimiz hafta açıklanan mayıs ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması, haziran ayında faiz indirimi ihtimalini güçlendirdi ve borsaya pozitif yansıdı.

Teknik olarak BIST 100 endeksi, gün içinde 9.638 puana kadar yükselirken, saat 15.19 itibarıyla yüzde 1,39 artışla 9.619 puanda seyrediyor. Endekste 9.700 ve 9.800 seviyeleri direnç olarak izlenirken, 9.500 ve 9.400 puanları destek konumunda bulunuyor.

Bankacılık endeksi ise gün içinde yüzde 4,39 ile güçlü bir yükseliş gösterdi ve 13.609 puana ulaştı. Aynı dönemde holding endeksi yüzde 1,71 artışla 8.899 puanda işlem gördü. Bankalarla başlayan olumlu hava, sanayi ve hizmet sektörlerine de yayılarak genel piyasa iyimserliğini artırdı.

Uzmanlar, TCMB'nin rezervlerindeki artışın da faiz indirim sürecinde katalizör görevi görebileceğine dikkat çekiyor. Önümüzdeki hafta TCMB'nin faiz kararının piyasalarda yön belirleyici olması bekleniyor.

Küresel piyasalarda ise ABD ile Çin arasındaki ticari gerginliklerin Londra’da yapılan üst düzey görüşmelerle nasıl şekilleneceği yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bu görüşmelerin sonucuna bağlı olarak küresel risk iştahının yönü de belirlenecek.

Teknik analizler, BIST 100 endeksinde 9.700 seviyesinin kritik bir direnç noktası olduğunu gösteriyor. Bu seviyenin aşılması halinde yükselişin hız kazanabileceği, aksi halde dalgalı bir seyir izlenmeye devam edeceği belirtiliyor. Kısa vadede ise 9.370 puan civarındaki hareketli ortalamalar destek olarak takip ediliyor.

Borsanın bu hafta içeride ve dışarıda takip edeceği önemli veri bulunmazken, TCMB’nin faiz kararı ve ABD-Çin görüşmelerinden gelecek haberler piyasalarda belirleyici olacak.