Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturmada, Altıparmak Gıda'nın rakipleriyle fiyat, üretim ve pazarlama gibi konularda bilgi paylaşımı yaptığı tespit edildi. Kurul, bu bilginin rekabeti kısıtlayıcı ve zararlı olduğuna karar verdi.

Dosyayı müzakere eden Kurul, Altıparmak Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kanunu ihlal ettiğini belirledi ve söz konusu teşebbüse 2 milyon 477 bin 859 lira idari para cezası verdi.

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında yer alan "Anavarza" markalı bal üreticisi Sezen Gıda Maddeleri Tarım ve Hayvancılık Ürün. Tic. ve San. Ltd. Şti. ile ilgili soruşturma ise Haziran 2023'te uzlaşmayla sonuçlanmıştı. Şirket, ihlali ve idari para cezasını kabul ederek 513 bin 329 lira ceza ödemişti.