Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi'de patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlama sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını ifade etti.

Merkez Karesi ilçesi Kavaklı kırsal mahallesindeki mühimmat fabrikasında 08.25 sıralarında patlama meydana geldi. Kapsül üretimi yapılan binadaki patlama sonrası yangın çıktı. Bin dönüm alana kurulu fabrikadaki patlama sonrası 12 çalışan hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Patlamanın etkisiyle fabrikanın kompozit parçaları bahçeye yayıldı. Jandarma ekipleri de güvenlik çemberi oluşturup fabrikaya kimseyi yaklaştırmadılar. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, olayda sabotaj ihtimali olmadığını, vefat edenleri alandan çıkarmaya çalıştıklarını kaydetti. Bin dönümlük alanda kurulan fabrikanın patlama dışındaki tesislerinde herhangi ağır bir hasar bulunmadığı öğrenildi. 12 işçinin kimlikleri yapılan incelemenin ardından netlik kazanacak. Yaralı 3 işçinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Adalet Bakanlığı patlamayla ilgili bir cumhuriyet başsavcıvekili ve 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Bakan Tunç paylaşımında, “Balıkesir ilimizin Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretilen bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup 1 başsavcı vekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir” dedi. Tunç soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, patlamada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlara acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Balıkesir’in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten bir fabrikada meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Balıkesir’in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten bir fabrikada meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ekiplerimiz, patlamanın hemen ardından olay yerine intikal ederek çalışmalarına başlamışlardır. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, olay tüm yönleriyle incelenmektedir” ifadelerini kullandı.