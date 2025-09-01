Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2025 yılı ikinci çeyrek Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verilerine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Zorlu küresel şartlara rağmen Türkiye ekonomisinin istikrarlı şekilde büyüdüğünü ve enflasyon düşmeye devam ettiğini ifade eden Şimşek, uyguladıkları programla hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini işaret etti.



"İmalat sanayi 12 çeyreğin en iyi performansını sergiledi"

Şimşek, 2025 yılının ikinci çeyreğinde büyüme takvim ve düşük baz etkilerinin de katkısıyla yıllık yüzde 4,8 gerçekleştiğini hatırlatarak, "İmalat sanayi, yüksek teknolojili üretimdeki güçlü artışın desteğiyle 12 çeyreğin en iyi performansını sergiledi. Tüketim ve yatırım dengeli seyrini sürdürdü. Ticaret ortaklarımızın yaklaşık yüzde 2 ile görece düşük büyümesine ve öne çekilen talebe rağmen cari açığın milli gelire oranı yıllık yüzde 1,3 ile sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam etti" ifadelerine yer verdi.

"Yüksek gelirli ülkeler grubuna girme ihtimalimiz arttı"

Bakan Şimşek, ekonomi programının nihai hedefi olan kalıcı refah artışında önemli bir eşiğe yaklaştıklarının altını çizerek, "Dünya Bankası sınıflamasına göre 2025 yılında yüksek gelirli ülkeler grubuna girme ihtimalimiz arttı. Önümüzdeki dönemde, finansal şartların daha elverişli hale gelmesi ve küresel belirsizliklerin azalması sayesinde büyümenin kademeli olarak potansiyeline yakınsamasını bekliyoruz. Kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyacak Orta Vadeli Programımızı (2026-28) yakında kamuoyu ile paylaşacağız. Fiyat istikrarı ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedeflerimiz doğrultusunda programımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.