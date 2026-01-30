Bakan Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı dış ticaret ve turizm verilerini sosyal medya hesabından değerlendirdi. Verilerin olumlu bir görünüme işaret ettiğini belirten Şimşek, ihracatın 2025’te yüzde 4,4 artışla 273,4 milyar dolara yükseldiğini ifade etti.

İthalatın, özellikle altın fiyatlarındaki artışın etkisiyle yükseldiğini kaydeden Şimşek, buna rağmen dış ticaret açığının Orta Vadeli Program’da (OVP) öngörülen seviyenin altında gerçekleştiğini vurguladı.

Turizm tarafında da güçlü bir tabloya dikkat çeken Şimşek, geçen yıl Türkiye’nin 63,9 milyon ziyaretçi ağırladığını, turizm gelirlerinin ise yüzde 6,8 artışla 65,2 milyar dolara ulaşarak OVP hedefinin üzerine çıktığını belirtti. Turizmin dört mevsime ve farklı alanlara yayılmasına yönelik politikaların etkisiyle kişi başına ortalama harcamanın bin doların üzerine çıktığını kaydetti.

Hizmet ticaretindeki güçlü konumun, küresel mal ticaretine ilişkin belirsizliklerin dış denge üzerindeki etkilerini sınırladığını ifade eden Şimşek, cari dengede sağlanan yapısal iyileşmenin kalıcı hale getirilmesi için politikaların süreceğini vurguladı. Şimşek, yüksek katma değerli üretimi destekleyen aktif sanayi politikaları ile yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarının önceliklendirilmeye devam edileceğini belirtti.