Şampiyonada kadınlar 1500 metre finalinde birinciliği elde eden Dilek Koçak ile erkekler 10 bin metre yürüyüşte altın madalya kazanan Mazlum Demir, Türkiye’ye büyük sevinç yaşattı.

Bakan Bak, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Elde ettikleri şampiyonlukla bizleri gururlandıran milli atletlerimizin başarılarının devamını diliyorum. Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.”

Norveç’teki dev organizasyonda Türk atletlerinin sergilediği üstün performans, hem spor camiasında hem de kamuoyunda büyük takdir topladı. Bakan Bak’ın mesajı, genç sporculara olan desteğin ve gururun güçlü bir ifadesi olarak değerlendirildi.