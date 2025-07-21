Türkiye Yüzyılı’nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" kapsamında Bitlis’in Tatvan ilçesinde sektör temsilcileri ve iş adamlarıyla bir araya gelen Bakan Vedat Işıkhan, enflasyonu düşürmeye yönelik yürütülen ekonomik politikaların Bitlis’in iş dünyasında olumlu etkiler oluşturduğunu söyledi. TRB2 Bölgesi’ndeki güncel verilere de değinen Bakan Işıkhan, "Bölgede istihdam oranı yüzde 39,5, işsizlik oranı yüzde 15,3, iş gücüne katılım oranı ise yüzde 46,6’dır. İŞKUR aracılığıyla 2002 yılından 2025 Mayıs ayı sonuna kadar Bitlis’te toplam 36 bin 500 vatandaşımız işe yerleştirilmiştir" dedi.

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu da yapan Bakan Işıkhan, "Bizler tarih boyunca ne zaman yan yana geldiysek, bu coğrafyaya adalet geldi. Ne zaman ayrıştıysak acı büyüdü, düşman sevindi. Geçmişin hatalarından ders aldık. Bugün geleceğe umutla yürüyoruz. Bundan sonra enerjimizi terörle mücadeleye değil; üretime, istihdama, kalkınmaya, adalete ve huzura harcayacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya’nın da katıldığı buluşmanın ardından Bakan Işıkhan il merkezindeki programlara katılmak üzere Tatvan’dan ayrıldı.