Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan adayı Sevim Köseliören, ’’Kimseyle atışmak, çekişmek için değil bölgemize hizmet etmek için göreve talibiz. Kimseden icazet almadık, kimsenin adamı olarak yola çıkmadık’’ dedi.

Köseliören, yaptığı açıklamada, 4. grubundan aday olduğunu söyleyerek, ’’Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerine ilişkin önceki bilgi birikim ve tecrübelerimden faydalanmak isteyen adayların soruları ile şahsıma yönelik aday olmam yönündeki teklifler ve başkasına destek olduğum yalanı üzerine iş bu açıklama gereği duydum. Öncelikle ATSO seçimlerini mevcut başkanın gizli kapaklı yapma talebi adaylara doğru bilgiyi paylaşmaması seçim sürecinin TOBB camiasına yakışmadığını ve sürecin adil ve şeffaf yönetilmediğini belirtmek isterim. Açıklamaya sebebiyet veren asıl olayın; Son birkaç gündür belli kesimlerce bilinçli bir şekilde ismimi kullanarak kendine oy almak uğruna yalan ve iftira girişimleri ile aday olacağım korkusu ile manipüle edici yalan ve gerçeği yansıtmayan dedikodular üretilmesidir. Ardahan iş insanları ve Ardahan halkı iyi bilir ki bu zamana kadar birinin adamı olmadım, olmamda, kendime başkalarının adamı dedirtmedim. Dik durdum. Doğru yaşadım, bu yalan dünyada hiç fırıldak olmadım, olmamda, olmayalım da.’’

Özellikle ATSO seçimlerinde hiçbir adaya destek vermediğini söyleyen Köseliören, ’’İsmimi zikrederek gezen adaylara itibar edilmemesini önemle rica ediyorum. Bundan önce nasıl mücadele vererek seçime girip kaybettim ise yine girer kaybederim ama duruşumu bozmam. Duruşlarını bozanlar ile aynı kefede olamadım, olmamda. Bir bakmışsınız seçim günü gidip üye olduğum 4.meslek komitesi sandığına oy pusulamı koyarım. Sadece komitenin sorunlarını çözeceğime inanan ve bana güvenen dostlarımın oyunu alır çıkarım’’ dedi.