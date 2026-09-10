YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, saha çalışmaları kapsamında Ardahan'da ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Ardahan merkeze bağlı Çamlıçatak köyünde kadın buluşması etkinliğine katılan Özel, kadınlarla bir araya geldi ve onların sorunlarını dinledi. Bir vatandaşın, 'Göreve gelirseniz eğer önde adamı olanlar değil de olmayanları, geride kalanları mı alırsın' sorusuna Özel, 'Yakında televizyonda bunu duyarsın, ben diyeceğim ki YENİ Parti gelince adamı olan değil, arkada kalanlar öne gelecek' diye yanıt verdi.

Özel, kadın buluşmasının ardından esnafı ziyaret etti. Esnaf ziyareti sonrası yurttaşlara seslenen Özel, Ardahan'ın potansiyelinin çok büyük olduğunu söyledi.

'Seçim beyannamemizde Ardahan'da 2 tünelin yapımını ve Doğu Ekspresi'nin son durağı Ardahan kesinlikle olacak' diyen Özel, 'Ardahan geçen sene 1.4 milyar vergi vermesine rağmen 1.3 milyarlık yatırım almış bir il. Yani Ardahan'ı nüfusu azalınca sırtına yük gibi görüyor birileri Ankara'dan bakınca. Ama Ardahan, Ardahan'a ne yapmışsa kendi yapmış. Kendi verdiği vergiyle, yani sizlerin verdiği vergilerle kısıtlı bir yatırım bütçesi gelmiş. Ardahan'da bağlantı yollarını güvenli hale getirip ticareti artırmak için 2 tane tünele ihtiyacı var. Birincisi Gürcistan'a bağlantı yolu için Posof tüneli, diğeri ise Ardahan'ı Artvin'e bağlamak için Sahara tüneli yapılması şart. Bu Ardahan dediğiniz yer bir yandan sınıra bir yandan da denize ulaşmak için bu ulaşım sorunu çözüldüğünde göçün tersine dönmesini sağlamış olur. YENİ Parti olarak Türkiye'nin bütün sorunlarıyla ilgili güçlü bir programımız var. Şimdi seçim beyannamesi, seçim vaatleri çalışıyoruz. Geçmişte CHP'nin seçim programına ben koydurmuştum. Şimdi aynısını YENİ Parti'nin programına ulaşımla ilgili meseleleri dahil ettik. Ardahanlıdan oy isterken iki tane tüneli ve Doğu Ekspresini seçim beyannamemizde göreceksiniz' şeklinde konuştu.