Yunusemre Belediyespor'un Kış Spor Okulları kayıtlar başladı. 9 farklı branşta düzenlenecek eğitimlerle çocuklar ve kadınlar kış döneminde de sporla buluşacak.

Yaz Spor Okulları'nın ardından kış döneminde de çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyespor, yeni yetenekleri keşfetmek ve çocukları sporla buluşturmak için kayıtları başlattı. Kış Spor Okulları kapsamında futbol, voleybol, basketbol, cimnastik, okçuluk, badminton, tenis, satranç ve kadın yüzme branşlarında kurslar düzenlenecek. Farklı yaş gruplarına yönelik uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilecek kurslar 19-20 Eylül tarihlerinde başlayacak. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, kulüp olarak spor faaliyetlerini yılın tamamına yaydıklarını belirterek, çocuklara düzenli spor alışkanlığı kazandırmayı amaçladıklarını söyledi. Kanik, 'Her çocuğumuzun mutlaka profesyonel sporcu olması gerekmiyor. Bizim için önemli olan onların hareketli, üretken ve sporla iç içe bir yaşam sürmeleri. Bunun yanında yeteneği ve isteği olan sporcularımızı da kulübümüzün altyapısına kazandırarak gelişimlerine katkı sunmak istiyoruz. Yaz döneminde gösterilen yoğun ilginin ardından kış spor okullarımızda da güzel bir katılım bekliyoruz. Kurslarımıza katılacak tüm çocuklarımıza ve kadınlarımıza şimdiden başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.

Kış Spor Okulları hakkında detaylı bilgi ve kayıt işlemleri için kulübün online kayıt sistemi üzerinden de bilgi alınabilecek.