Üsküdar Belediyesi'nde gerçekleştirilen başkan vekilliği seçiminin 4. turunda 23 oy alan Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin, belediye başkan vekili seçildi.

Dündar Ziya Gültekin kimdir?

1983 yılında İstanbul’un Üsküdar ilçesinde dünyaya gelen Dündar Ziya Gültekin, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde aldı. Gültekin, daha sonra Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü tamamlayarak mezun oldu.

Siyasete 2002 yılında AK Parti Üsküdar İlçe Gençlik Kolları’nda adım atan Gültekin, 2002-2008 yılları arasında teşkilatın farklı kademelerinde görev yaptı. 2008-2012 döneminde AK Parti Üsküdar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlendi.

Gültekin, 2012-2019 yılları arasında partinin 4., 5. ve 6. dönemlerinde Üsküdar İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri ile 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri’nde Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı görevini yürüttü.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde Üsküdar Belediye Meclis Üyesi seçilen Gültekin, 2019-2025 yılları arasında Üsküdar Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili olarak görev yaptı. 14 ve 28 Mayıs 2023 Genel Seçimleri ile 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde ise SKM Başkan Vekilliği görevini üstlendi.

Siyasi çalışmalarının yanı sıra sivil toplum alanında da görev alan Gültekin, 2016-2024 yılları arasında 15 Temmuz Derneği Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

Evli olan Dündar Ziya Gültekin, üç çocuk babasıdır.