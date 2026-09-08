Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 7 Ekim 2023'ten 10 gün önce 'Gazze Şeridi'nden bir saldırı yapılacağı' konusunda uyardığı iddia edildi.

İsrail'in Haaretz gazetesinin çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberine haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Hamas'ın İsrail'e yönelik 7 Ekim 2023'teki saldırısından yaklaşık 10 gün önce Eylül 2023 sonunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 45 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Habere göre BAE lideri Al Nahyan görüşmede Netanyahu'yu 'Hamas'ın İsrail'e karşı büyük bir saldırı planladığı' konusunda bizzat uyardı. Al Nahyan, Hamas lideri Yahya Sinwar'ın İsrail'e karşı kan dökülmesine, bölgede istikrarsızlığa ve İbrahim Anlaşmalarına zarar verebilecek büyük bir eylem planladığını belirtti. Netanyahu'nun ise bu bilgiye rağmen İsrailli güvenlik yetkililerini bilgilendirmediği ve hiçbir önlem almadığı belirtildi. Habere göre Al Nahyan, Netanyahu'nun uyarıyı hafife almasına şaşırdı. Netanyahu ayrıca Al Nahyan'a Gazze'deki durumun kontrol altında olduğunu, Hamas'ın herhangi bir eyleminin muhtemelen Batı Şeria'da gerçekleşeceğini ve İsrail'in her senaryoya hazır olduğunu söyledi.

'Bilgiyi, Fetih yetkilisi BAE'ye aktardı'

Haberde saldırı bilgisinin bir Fetih yetkilisi tarafından BAE lideri Al Nahyan'ın danışmalarından birine ulaştırıldığı iddia edildi. Habere göre 2023 ortalarında İsrail ile tutukluların serbest bırakılması konusunda yapılan müzakerelerde ilerleme kaydedilememesi nedeniyle Hamas lideri Yahya Sinwar, üst düzey bir Fetih yetkilisine 'İsraillileri anlaşmaya varmamaları halinde sonuçları konusunda uyarması' gerektiğini söyledi. Sinwar'ın görüşmede, 'İsraillilere, ilerleme sağlanmazsa onlara büyük bir sürpriz hazırladığımı söyleyin. Bir deprem beklemelerini söyleyin' ifadelerini kullandığı, 'çok büyük bir operasyon' hazırladığını söylediği aktarıldı.

'Fetih yetkilisi, bilgiyi BAE liderine iletti'

BAE liderinin danışmanı Haaretz'e verdiği röportajda demeçte Fetih yetkilisini işaret ederek, 'Çok gergindi. Sinwar'ın bahsettiği operasyonun tüm Orta Doğu'yu etkileyebileceği açıktı, ancak bilgiyi doğrudan Shin Bet'e (İsrail iç istihbarat teşkilatı) bildirmekten korkuyordu. Öte yandan Shin Bet'i bilgilendirmezse İsraillilerin onu Sinwar ile iş birliği yapmakla suçlayabileceğinden daha da çok korkuyordu. Gerçekten de hayatından endişe ediyordu. Bu nedenle mesajı BAE liderine iletmeye karar verdi' ifadelerini kullandı.

Shin Bet 'saldırı tehdidi yok' dedi, Al Nahyan Netanyahu'yu aradı

Habere göre Fetih yetkilisi ve BAE danışmanı, saldırı uyarısını Eylül ortasında doğrudan Shin Bet'e iletti. İsrail güvenlik yetkilileri sonraki günlerde uyarı hakkında görüşmeler yaptı, ancak 'Gazze'den bir saldırı tehdidi' olmadığına kanaat getirildi. Bunun üzerine BAE lideri Al Nahyan, doğrudan Netanyahu ile görüştü. Ancak Netanyahu saldırı tehdidini önemsemedi.

Shin Bet: 'Netanyahu'nun uyarıldığını bilmiyorduk'

Haberde, 1 Ekim'de Shin Bet Başkanı Ronen Bar'ın üst düzey yetkililerin suikastı da dahil olmak üzere Hamas'a karşı proaktif eylemler önerdiği, ancak Netanyahu'nun bu konuda herhangi bir karar almadığı, sadece kurumun önerilerini sunması gerektiğini ve kendisinin bunları değerlendireceğini söylediği belirtildi. Shin Bet'ten üst düzey bir yetkili Haaretz'e verdiği röportajda, '(Netanyahu'ya yapılan) Uyarılar hakkında bilgi sahibi olsaydık Sinwar'dan bize ulaşan ilk mesaja çok daha fazla önem verirdik. Belki de bu durum, Hamas'ın Eylül başında gerilimi azaltma görüşmelerinden ani çekilmesinin ardındaki nedenleri de açıklığa kavuşturabilirdi. Belki de olayları bir araya getirip tamamen farklı bir sonuca ulaşabilirdik, bu da istihbarat anlayışımızı tamamen değiştirebilirdi' dedi.

Başbakanlık: 'Doğru değil'

İsrail Başbakanlık Ofisi ise yaptığı açıklamada, söz konusu haberin doğru olmadığını savundu. Açıklamada, 'Başbakan Netanyahu, söz konusu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile görüşmedi ve ondan hiçbir uyarı almadı' denildi.