Çameli Belediyesi, temizlik ve ekmek dağıtım hizmetlerinde kullanılmak üzere yeni araç ve ekipmanları filosuna kattı.

Çameli Belediyesi'nin araç ve ekipman filosu, ilçeye daha hızlı ve etkin hizmet sunmak amacıyla güçlenmeye devam ediyor. Belediye bünyesine son olarak temizlik kamyonu, ekmek dağıtım aracı ve şarjlı süpürme makinesi kazandırıldı.

Yol kenarlarının süpürülmesi ve sulu temizlik çalışmalarında kullanılmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Çameli Belediyesi'ne hibe edilen temizlik kamyonu hizmete alındı. Bunun yanı sıra, ilçede faaliyet gösteren fırından ekmek dağıtımında kullanılmak üzere hayırsever bir vatandaş tarafından bağışlanan ekmek dağıtım aracı da belediye araç filosuna dahil edildi. Yol kenarlarının temizliğinde kullanılmak üzere belediye tarafından temin edilen şarjlı süpürme makinesi de hizmet vermeye başladı.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, araç ve ekipman filosunun her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek, ilçeye daha kaliteli hizmet sunmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Arslan, 'Çameli Belediyemizin araç ve ekipman filosu, ilçemize daha hızlı, kaliteli ve etkin hizmet sunabilmek amacıyla her geçen gün daha da güçleniyor. İlçemizde yol kenarlarının süpürülmesi ve sulu temizlik çalışmalarında kullanılmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından belediyemize hibe edilen temizlik kamyonunu araç filomuza kazandırdık. Bunun yanı sıra, ilçemizde faaliyet gösteren fırınımızdan ekmek dağıtımında kullanılmak üzere hayırsever bir vatandaşımız tarafından bağışlanan ekmek dağıtım aracını ve yol kenarlarının temizliğinde kullanılmak üzere belediyemiz tarafından temin edilen şarjlı süpürme makinesini de hizmete aldık. Daha temiz bir Çameli, Daha güçlü bir hizmet altyapısı, daha güzel bir ilçe için çalışmaya devam ediyoruz. Araç ve ekipmanlarımızın ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. Çameli için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz' dedi.