Artvin’in doğasıyla ünlü Ardanuç ilçesine bağlı Tosunlu köyü, sonbaharın gelişiyle birlikte masal diyarlarını aratmayan manzaralara ev sahipliği yapıyor. Doğa fotoğrafçısı Kamil Rayel tarafından dronla çekilen görüntüler, köyün göz alıcı güzelliklerini izleyiciyle buluşturdu. Renk cümbüşüne dönen ağaçlar, sisle kaplanan vadiler ve dağların eteğindeki evler, izleyenleri adeta büyülüyor.

Rayel’in sosyal medyada paylaştığı bu görüntüler, kısa sürede büyük ilgi topladı. Artvin’in eşsiz doğası, sonbaharın renkleriyle birleşince, Tosunlu köyü adeta bir kartpostalı andıran bir atmosfere büründü. Fotoğrafçı, köyün manzaralarını ölümsüzleştirirken, doğanın güzelliklerine dikkat çekmeyi ve bu büyüleyici atmosferi herkesle paylaşmayı amaçladığını belirtti.