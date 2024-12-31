“Esnafımız Ayakta Kalma Mücadelesi Verdi”

Başkan Öngüner, 2024 yılı boyunca esnafın büyük zorluklarla mücadele ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Son 4-5 yıldır esnafımız, pandemi, ekonomik daralma ve deprem felaketleri gibi çok sayıda sıkıntıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Bu süreçte kepenk kapatan, iş yerlerini kaybeden esnafımız oldu. Ancak, tüm bu zorluklara rağmen dayanışmayı elden bırakmadık. Şimdi yeni bir yıla giriyoruz ve 2025’in, hem esnafımız hem de ülkemiz için huzurlu, bereketli ve çözüm odaklı bir yıl olmasını diliyoruz.”

2025 İçin Hedefler ve Beklentiler

Esnafın sorunlarının yalnızca ekonomik değil, sosyal ve psikolojik boyutlarıyla da ele alınması gerektiğini vurgulayan Öngüner, yeni yılda çözüm odaklı politikaların öncelik kazanması gerektiğini ifade etti:

“2025 yılında esnafımızın vergi yükünün hafifletilmesini, kredi imkanlarının genişletilmesini ve sektörel desteklerin artırılmasını bekliyoruz. Özellikle Artvin gibi coğrafi zorlukları olan bölgelerde faaliyet gösteren esnaf için özel teşvik programları hayata geçirilmelidir. Bu destekler, esnafımızın ayakta kalması ve geleceğe güvenle bakması için hayati öneme sahiptir.”

Dayanışma ve Birlik Mesajı

Artvin esnafının her zaman yardımlaşma ve dayanışma ruhuna sahip olduğunu belirten Öngüner, bu birlik ruhunun yeni yılda da devam edeceğini dile getirdi:

“Artvin’de dayanışma ve yardımlaşma kültürü her zaman ön plandadır. Zor zamanlarda bir araya gelip sorunlarımızı paylaşarak çözüm bulmayı başardık. Bu ruhu 2025 yılında da yaşatacağımıza inanıyorum. Artvin Esnaf ve Sanatkârlar Odası olarak, yeni yılda esnafımızın sorunlarını daha etkili bir şekilde dile getirmeye ve destek olmaya devam edeceğiz.”

Yeni Yıl Dileği

Başkan Şeref Öngüner, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“2025 yılının tüm halkımıza, esnaf camiamıza sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Herkesin yeni yılını kutluyorum.”

Yeni yıl, Artvin esnafı için dayanışma, çözüm ve umut dolu bir başlangıç olarak bekleniyor.