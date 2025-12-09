İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) aktardığı bilgilere göre erişim engeli kararı, İstanbul Anadolu 7’nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındı. Karar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) erişim engeli sorgulama ekranlarında da görüldü ve resmi olarak uygulamaya geçirildi.

Kararın Gerekçesi Henüz Açıklanmadı

Armut.com’a getirilen erişim engelinin nedenine ilişkin resmi bir gerekçe paylaşılmadı. Mahkeme kararının detayları kamuoyuyla paylaşılmadığı için engellemenin hangi gerekçeyle alındığı belirsizliğini koruyor.

Armut.com’dan İlk Açıklama

Erişim engelinin uygulanmasının ardından Armut.com sosyal medya hesapları üzerinden bir bilgilendirme yaptı. Platform, karara dair kendilerine henüz herhangi bir tebligat yapılmadığını belirtirken, erişim engelinin mesai saatleri dışında devreye alınması nedeniyle mahkeme kararının detaylarına ulaşamadıklarını ifade etti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Söz konusu karar tarafımıza henüz tebliğ edilmemiştir. Ayrıca erişim engeli işleminin mesai saatleri sonrasında uygulanmış olması nedeniyle, ilgili mahkeme karar metnine ve dolayısıyla erişim engelinin gerekçesine şu aşamada ulaşamamaktayız.”

Platforma yurt dışından erişimde bir sorun olmadığı, kısıtlamanın yalnızca Türkiye’den yapılan girişleri etkilediği bildirildi.