Benfica, kaleci Trubin’in 90+8’de attığı sıra dışı golle ilk 24’e kalarak play-off biletini alırken, Real Madrid ilk 8 dışında kalarak büyük hayal kırıklığı yaşadı. Mücadelenin ardından ise gözler Arda Güler’e çevrildi.

Oyundan çıkarken Arbeloa’ya sert sözler

Maça ilk 11’de başlayan ve Mbappe’ye asist yaparak takımına katkı sağlayan Arda Güler, değişiklik tabelasıyla birlikte büyük bir öfke yaşadı. Genç yıldızın, teknik direktör Alvaro Arbeloa’ya dönerek “Neden hep ben çıkıyorum? Yeter artık!” sözleriyle tepkisini dile getirdiği anlar kameralara yansıdı.

Bu çıkış, Arda Güler’in Real Madrid kariyerinde ilk kez bu denli sert bir tepki vermesi nedeniyle dikkat çekti. Milli futbolcunun sinirli anları kısa sürede sosyal medyada ve dünya basınında gündem oldu.

Karşılaşmanın sonucu kadar Arda Güler’in bu tepkisi de geceye damga vuran gelişmelerden biri olarak öne çıktı.