1. Siri ile Entegre ChatGPT

iPhone kullanıcıları, Siri ile ChatGPT'nin gücünü birleştirerek yapay zeka desteğinden faydalanabilecek. Siri artık yalnızca sorularınızı yanıtlamakla kalmayacak; belgeler, fotoğraflar ve diğer dosyalarla ilgili karmaşık taleplerinizi de karşılayacak.

2. Görsel Zeka

Kameranızı bir objeye ya da metne doğrultmanız yeterli. Bu özellik sayesinde, çevrenizdeki her şey hakkında anında bilgi alabilir, metni sesli dinleyebilir, telefon numaralarını veya adresleri rehberinize ekleyebilir ve saniyeler içinde özetler oluşturabilirsiniz.

3. Görsel Oyun Alanı

Hayal gücünüzü görsellerle ifade etmek artık çok kolay! Yeni özellik sayesinde, basit talimatlarla temalar, mekanlar ve kostümler seçerek kendi görsellerinizi oluşturabilirsiniz.

4. Face ID ile Uygulama Kilitleme

Güvenlik, artık daha da kişisel bir hal alıyor. Belirli uygulamaları Face ID ile kilitleyerek yalnızca sizin erişiminize açık hale getirebilirsiniz.

5. Apple Cash ile Dokunarak Ödeme

Ödeme yapmak artık daha kolay. İki iPhone'u birbirine yaklaştırarak, Apple Cash gönderme ve alma işlemlerini hızlı, güvenli ve zahmetsiz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

6. Fotoğraflarda Yüz Sansürleme

Gizliliği korumak için fotoğraflardaki yüzleri bulanıklaştırma veya karartma işlemleri artık sadece birkaç dokunuşla mümkün.

7. Kendi Emojinizi Yaratma (Genmoji)

iOS 18.2 ile yaratıcılığınızı ortaya koyabilirsiniz. Genmoji özelliği sayesinde, tamamen kişisel ve benzersiz emojiler tasarlayarak kendinizi daha önce hiç olmadığı kadar özgün bir şekilde ifade edebilirsiniz.

Apple’dan Yeniliklerle Dolu Bir Güncelleme

Apple, iOS 18.2 güncellemesiyle kullanıcılarının günlük yaşamını kolaylaştırmayı ve daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmayı hedefliyor. Yeni özellikler, iPhone kullanıcılarının hem güvenliğini artırmayı hem de yaratıcılıklarını desteklemeyi amaçlıyor.

Güncelleme, yakın bir tarihte tüm kullanıcılar için indirilebilir olacak.