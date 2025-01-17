1. Siri ile Entegre ChatGPT
iPhone kullanıcıları, Siri ile ChatGPT'nin gücünü birleştirerek yapay zeka desteğinden faydalanabilecek. Siri artık yalnızca sorularınızı yanıtlamakla kalmayacak; belgeler, fotoğraflar ve diğer dosyalarla ilgili karmaşık taleplerinizi de karşılayacak.
2. Görsel Zeka
Kameranızı bir objeye ya da metne doğrultmanız yeterli. Bu özellik sayesinde, çevrenizdeki her şey hakkında anında bilgi alabilir, metni sesli dinleyebilir, telefon numaralarını veya adresleri rehberinize ekleyebilir ve saniyeler içinde özetler oluşturabilirsiniz.
3. Görsel Oyun Alanı
Hayal gücünüzü görsellerle ifade etmek artık çok kolay! Yeni özellik sayesinde, basit talimatlarla temalar, mekanlar ve kostümler seçerek kendi görsellerinizi oluşturabilirsiniz.
4. Face ID ile Uygulama Kilitleme
Güvenlik, artık daha da kişisel bir hal alıyor. Belirli uygulamaları Face ID ile kilitleyerek yalnızca sizin erişiminize açık hale getirebilirsiniz.
5. Apple Cash ile Dokunarak Ödeme
Ödeme yapmak artık daha kolay. İki iPhone'u birbirine yaklaştırarak, Apple Cash gönderme ve alma işlemlerini hızlı, güvenli ve zahmetsiz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
6. Fotoğraflarda Yüz Sansürleme
Gizliliği korumak için fotoğraflardaki yüzleri bulanıklaştırma veya karartma işlemleri artık sadece birkaç dokunuşla mümkün.
7. Kendi Emojinizi Yaratma (Genmoji)
iOS 18.2 ile yaratıcılığınızı ortaya koyabilirsiniz. Genmoji özelliği sayesinde, tamamen kişisel ve benzersiz emojiler tasarlayarak kendinizi daha önce hiç olmadığı kadar özgün bir şekilde ifade edebilirsiniz.
Apple’dan Yeniliklerle Dolu Bir Güncelleme
Apple, iOS 18.2 güncellemesiyle kullanıcılarının günlük yaşamını kolaylaştırmayı ve daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmayı hedefliyor. Yeni özellikler, iPhone kullanıcılarının hem güvenliğini artırmayı hem de yaratıcılıklarını desteklemeyi amaçlıyor.
Güncelleme, yakın bir tarihte tüm kullanıcılar için indirilebilir olacak.