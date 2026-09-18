Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, geçen yıl ağırlanan 64 milyon turist sayısıyla en fazla turist kabul eden 4. ülke sıralamasına yerleşen Türkiye'nin turizmde şampiyonlar ligi oyuncusu konumuna ulaştığını belirtti.

Amasya'da Saraydüzü Kışlası Milli Mücadele ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Turizm Master Planı Tanıtım Toplantısı'na katılan Bakan Yardımcısı Alpaslan, 'Geçen yıl ağırladığımız 64 milyon turist ile şu anda en fazla turist kabul eden 4. ülke konumuna geldik. Türkiye turizm konusunda dünyada parlayan bir yıldız konumunda. Tabiri caizse artık turizmde bir şampiyonlar ligi oyuncusu. Geldiğimiz seviye son derece kıymetli. Ülkemizin ekonomisi, insanımızın refahı ve istihdamı açısından önemli' diye konuştu.

Amasya'nın turizm potansiyeliyle köşe taşı olacağını vurgulayan Alpaslan, şehrin gelişimine yönelik projeleri kararlılıkla desteklemeye devam edileceğini söyledi.

Amasya Valisi Önder Bakan ise, 'Amasya turizm master planı doğrultusunda hayata geçireceğimiz politika ve çalışmalarla temel amacımız sadece ziyaretçi sayısını artırmakla kalmayıp turizmi dört mevsim boyunca sürdürülebilir kılmak, yerel ekonomimizi ve istihdamımızı güçlendirmek, Amasya'mızın ulusal ve uluslararası düzeydeki tanınırlığını ve marka değerini en üst seviyeye taşımaktır' şeklinde konuştu.

Plana ilişkin bilgilerin sunulduğu toplantıya AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ve diğer yetkililer de katıldı.