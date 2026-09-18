Karabük Belediyesi tarafından yenilenen şehirlerarası otobüs terminali düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine; AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Çetinkaya, 1999 yılında hizmete giren terminal binasının zaman içerisinde bakımsız kaldığını belirterek, belediye olarak mevcut yapılara sahip çıkıp sürdürülebilir şekilde hizmete kazandırmayı önemsediklerini söyledi.

Terminalin baştan aşağı yenilendiğini ifade eden Çetinkaya, '2026 yılında baktığımızda burası depreme dayanıklı, zemini sağlam bir bina. Sıfırdan içini ve dışını dört dörtlük hale getirerek halkımızın hizmetine açtık. Şu anda gördüğünüz üzere sıfır kilometre bir terminal binası gibi şehrimizin hizmetine hazır' dedi.

Çetinkaya, yenileme çalışmaları kapsamında 3 bin 213 metrekare kapalı alan ve 606 metrekare teras alanında düzenlemeler yapıldığını belirterek, binanın dış cephesi, taşıyıcı kolonları, ısıtma ve soğutma sistemleri ile altyapısının yenilendiğini söyledi.

Terminalde şehirlerarası ve şehir içi olmak üzere toplam 13 bilet satış ofisinin yenilendiğini aktaran Çetinkaya, hediyelik eşya alanı, berber, kadın ve erkek mescitleri, bebek bakım odaları, hijyenik lavabolar, emanet ve kayıp eşya bölümlerinin de vatandaşların kullanımına sunulduğunu ifade etti. Çetinkaya, ayrıca 55 araç kapasiteli yaklaşık bin metrekarelik kapalı otopark ile polis ve zabıta merkezlerinin de yenilendiğini kaydetti.

Terminal içerisinde belediye tarafından işletilecek lokantanın da hizmete girdiğini belirten Çetinkaya, vatandaşlara ve terminal esnafına uygun fiyatlı hizmet sunulacağını söyledi.

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç ise Karabük'ün turizm potansiyeline dikkat çekerek, kente yılda yaklaşık 1 milyon turist geldiğini, bunların yaklaşık 600 bininin şehirlerarası otobüs terminalini kullandığını belirtti.

Karabük Üniversitesinde yaklaşık 35 bin öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Keskinkılıç, terminalin kente gelen ziyaretçilerin karşılaştığı ilk noktalardan biri olduğunu söyledi. Keskinkılıç, terminalin modern hale getirilmesinin Karabük'ün gelişiminin önemli göstergelerinden biri olduğunu kaydetti.

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin de terminal yenileme çalışmasının Karabük Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirildiğini belirtti.

Terminalin Karabük'ün vitrini konumunda olduğunu ifade eden Şahin, 'Burayı askerimiz, polisimiz, memurlarımız, şehrimize gelen turistler, iş insanları ve öğrencilerimiz kullanıyor. Dolayısıyla buranın ihtiyaca cevap verecek şekilde modern hale getirilmesi bir zaruretti' dedi. Şahin, Karabük'te benzer çalışmaların devam edeceğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Şahin, Keskinkılıç, Çetinkaya ve diğer katılımcılar tarafından kurdele kesilirken, terminal gezilerek firma çalışanları ile sohbet edildi.