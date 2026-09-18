Erzurum'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, 'Türkiye'nin gücüne güç katacak önemli bir alan birlik ve bütünlüğümüzdür. 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kardeşliğidir' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı'nın katılımıyla ' Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Toplantısı' düzenlendi. Program, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile AK Parti Erzurum milletvekilleri Abdürrahim Fırat, Mehmet Emin Öz ve Selami Altınok'un açılış konuşmalarıyla başladı.

'Terörsüz Türkiye olarak nitelediğimiz çalışmayı sürdürüyoruz'

Türkiye'nin gücüne güç katacak önemli bir alanın birlik ve bütünlük olduğunu ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, '86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kardeşliğidir. İşte bunu sağlamak için 'Terörsüz Türkiye', 'terörsüz bölge' ismi verdiğimiz bir faaliyeti yürütüyoruz Cumhur İttifakı olarak. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin de özellikle Sayın Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli'nin çok güçlü desteğiyle bu alanda epey zamandır bir hamle içindeyiz. Her şeyi ayrıntısına varıncaya kadar hesap ederek bu vatan için kan dökmüş, şehit olmuş, gazi olmuş insanımızı incitmeden, üzmeden. Çünkü şehitler hepimizindir, gaziler hepimizin gazileri. Ama bu böyle sonsuz git devam mı etsin? Oldu-bittilerin her zaman olması mümkün gözüken bir Orta Doğu coğrafyasında bu silahlı unsurların kullanıma elverişli bir aparat, bir enstrüman olarak varlıklarını sürdürmesine asla müsaade edemezsiniz. Bunu bitirmeliydik ve bunu bitirmek üzere 'Terörsüz Türkiye' olarak nitelediğimiz çalışmayı sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı.

Toplantı soru-cevap bölümüyle sona erdi.