Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasının açılış maçında Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada ceza sahası sağ tarafında topu alan Deniz, pasını Uğurcan'a aktardı. Uğurcan'ın penaltı noktasının sağından yerden şutunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı çeldi.
19. dakikada Jessen'in kafayla uzun pasına hareketlenen Ali Yavuz, orta alanda aldığı topla ilerleyip ceza yayının gerisinden şutunu çekti ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
32. dakikada sol taraftan Kerem'in kullandığı köşe vuruşuna ön direkte iyi yükselen Winck'in kafa vuruşunda kaleci Bahadır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Abdullah Bora Özkara, Hüseyin Aylak
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Mouanga, Ilie, Jessen, Kerem Demirbay, Mendes, Güven Yalçın, Rafferty, Ali Yavuz Kol, Benedyczak
Yedekler: Ali Yanar, Arous, Atakan Müjde, Hajradinovic, Diarra, Ahmet Taha Dağbaşı, Ayberk Karapo, Emirhan Boz, Sercan Deniz, Muhammed Emin Bektaş
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Rayyan Baniya, Masuaku, Jevtovic, Deniz Türüç, Toth, Melih İbrahimoğlu, Gonçalves, Muleka
Yedekler: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Arif Boşluk, Bardhi, Awaziem, Colley, Ömer Çobanoğlu, Emir Bars, Dompe, Mostafa Mohamed
Teknik Direktör: İlhan Palut
Sarı kartlar: Ilie, Winck, Emre Belözoğlu (Teknik Direktör) (Kasımpaşa), Adil Demirbağ (Konyaspor)