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19. dakikada Jessen'in kafayla uzun pasına hareketlenen Ali Yavuz, orta alanda aldığı topla ilerleyip ceza yayının gerisinden şutunu çekti ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

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