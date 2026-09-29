AK Parti'nin saha çalışmalarına ivme kazandıran 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' aralıksız devam ediyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki temaslarının ardından rota İstanbul'a çevrilirken, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Beykoz ilçesinde yoğun bir ziyaret programı gerçekleştirdi.

Erken saatlerde AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığında başlayan organizasyon; AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK ve MYK üyeleri, milletvekilleri, üç kademe teşkilat mensupları, meclis üyeleri ve belediye başkanının katılımıyla koordineli bir şekilde yürütüldü. Kurulan güçlü kadro ile Beykoz'un tüm mahallelerine eş zamanlı ziyaretler yapıldı.

Tokatköy'den Hz. Yuşa Tepesi'ne adım adım Beykoz

Günün ilk saatlerinden itibaren Beykoz'u karış karış gezen Bünyamin Bozgeyik; Tokatköy'den Hz. Yuşa Tepesi'ne kadar geniş bir alanda esnafla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasete kazandırdığı 'yüz yüze, gönül gönüle' anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Bozgeyik, kapı kapı dolaşarak talepleri doğrudan yerinde dinledi.

Tokatköy spor kulübüne halı saha müjdesi

Saha ziyaretleri kapsamında Tokatköy Spor Kulübünü de ziyaret eden Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, burada gençler ve aileleriyle buluştu. Bölgenin önemli ihtiyaçlarından biri olan halı saha talebini dinleyen Bozgeyik, İlçe Belediyesi tarafından ve İlçe Başkanlığının koordinasyonunda halı saha çalışmasının en kısa sürede başlatılacağı müjdesini verdi. Müjde, bölge gençleri ve kulüp yönetimi tarafından sevinçle karşılandı.

Hemşehri dernekleri ve teşkilat mensupları unutulmadı

Saha temaslarında Gazianteplilerin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını Beykozlulara ileten Bozgeyik; Beykoz'da faaliyet gösteren Tokatlılar, Sinoplular ve Çankırılılar derneklerini ziyaret ederek sivil toplum dayanışmasının altını çizdi. Ayrıca partiye uzun yıllar emek vermiş dava ve gönül dostları da evlerinde ziyaret edildi. İki ayrı hanede gerçekleştirilen ziyaretlerde, partinin emektar üyelerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla hazırlanan teşekkür belgeleri takdim edildi.

'İstanbul, Cumhurbaşkanımızın aşkı ve sevdasıdır'

Görüşmelerde terörsüz Türkiye hedefinden ekonomiye, spordan yerel ve genel siyasete kadar pek çok başlıkta detaylı istişareler gerçekleştirildiğini belirten AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, 'Diyarbakır Bağlar ve Mardin Midyat'ın ardından dünkü durağımız İstanbul Beykoz'du. İstanbul, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın aşkı, sevdası ve göz bebeğidir. İstanbul'un her taşını, her sokağını, her kapısını Cumhurbaşkanımızın selamıyla dolaşmak; vatandaşımızla yüz yüze, el ele, gönül gönüle olmak bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır. Türkiye Yüzyılı'nın samimiyetini sahada, milletimizle birlikte büyütmeye devam ediyoruz' dedi.