Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindeki parlamento heyetiyle ziyarette bulunduğu Lizbon'da Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı Jose Pedro Aguiar-Branco ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, temaslarda bulunmak üzere Portekiz'e geldi. Kurtulmuş, başkent Lizbon'da Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı Jose Pedro Aguiar-Branco tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılama töreninde iki ülkenin milli marşları çalındı. Tören mangasını selamlayan Kurtulmuş, daha sonra Aguiar-Branco ile heyetlerini birbirlerine takdim etti.Görüşmede, iki ülke parlamentoları arasındaki ilişkilerin yanı sıra ikili iş birlikleri, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, Aguiar-Branco'un bu yıl Türkiye'yi ziyaretinin ardından iadeiziyarette bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin yeniden tesisinin 100'üncü yıl dönümünde gerçekleştirilen bu karşılıklı ziyaretlerin parlamentolar arasındaki ilişkilerin yanında iki ülke arasındaki dostluğa ve iş birliğine önemli katkıları olacağına inandığını belirtti. Kurtulmuş, 'Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Portekiz Cumhuriyet Meclisi Arasında İş Birliği Protokolü'nün imzalanmasının da parlamentolar arasındaki ilişkilerin ahdi zeminini oluşturacağını ifade etti.

İkili ticaret hacminin 5 milyar dolar seviyesine çıkarılması hedefleniyor

Türkiye ile Portekiz arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için karşılıklı çabaların artırılmasının önemine işaret eden Kurtulmuş, 3,7 milyar dolar olan ikili ticaret hacminin yakın zamanda 5 milyar dolar seviyesine müşterek çabalarla ulaşabileceğini vurguladı. Dost ve müttefik Portekiz ile başta savunma sanayi olmak üzere birçok projede ortak hareket edilebileceğini vurgulayan Kurtulmuş, ekonomik alandaki ilişkiler de güçlendikçe her iki ülkenin yakın ilişkilere sahip olduğu Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde veya diğer üçüncü ülkelerde ortak yatırım imkanlarının artacağını ifade etti. Hükümetlerarası Zirve'nin bir sonraki toplantısının da yakın dönemde tertip edilmesinin, iş birliğinin daha üst bir düzeye taşınmasına vesile olacağını dile getiren Kurtulmuş, ayrıca kültür, eğitim ve turizm alanında yakın iş birliğinin geliştirmesini de arzuladıklarını kaydetti.

Türkiye'nin Avrupa Birliğine (AB) tam üyelik sürecine Portekiz'in verdiği desteği önemsediklerini belirten Kurtulmuş, AB içerisinde zaman zaman Türkiye'ye karşı çifte standartlar, farklı uygulamalar olmasına rağmen AB'ye katılım sürecinin Türkiye için stratejik bir hedef olmaya devam ettiğini söyledi.

Dünyanın geldiği noktada uluslararası kurumların, ittifakların gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, yaşanan son gelişmelerin Birleşmiş Milletler başta olmak üzere kural bazlı sistemin hatta terminolojinin yerle bir olduğunu gösterdiğini vurguladı. Kurtulmuş, Türkiye ve Portekiz'in yeni, adil, hakkaniyetli bir dünya sisteminin nasıl kurulabileceğine ilişkin girişimlerini ortaklaştırması gerektiğini söyledi.

'İsrail'in Filistin topraklarını bölme politikası bütün uluslararası kurallara aykırı'

NATO ve AB'nin içinde bulunduğu duruma da işaret eden Kurtulmuş, NATO'nun güvenlik konseptlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Kurtulmuş, Türkiye'nin hem NATO hem AB aday üyesi ülke olarak küresel güvenliğe katkı sunacak ülkelerden birisi olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyadaki en önemli konunun Filistin meselesi olduğunu belirten Kurtulmuş, İsrail'in sınır, hukuk, kural tanımayan saldırılarının mutlaka durdurulması gerektiğini söyledi. İsrail'in sadece Gazze'de soykırımını devam ettirmediğini Batı Şeria'nın Müslüman kimliğini ortadan kaldırmak için büyük bir çaba sarf ettiğini dile getiren Kurtulmuş, İsrail'in Filistin topraklarını bölme politikasının bütün uluslararası kurallara aykırı olduğunu belirtti. Filistin'e destek veren Portekiz'i de tebrik eden Kurtulmuş, Filistin'in insanlığın ortak meselesi olduğunu, bölgede iki devletli çözümden başka yolun bulunmadığını vurguladı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşın yıkıcı etkilerinin tüm dünyada hissedildiğini ifade eden Kurtulmuş, İran ve ABD arasındaki görüşmelerin gayrıresmi de olsa devam etmesini ve sonuç alınmasını ümit ettiklerini ifade etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Portekiz Cumhuriyet Meclisi Arasında İş Birliği Protokolü imzalandı

Görüşmenin ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı Aguiar-Branco 'Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Portekiz Cumhuriyet Meclisi Arasında İş Birliği Protokolü'nü imzaladı.

Görüşmede, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, Türkiye-Portekiz Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, TBMM Katip Üyesi ve Yeni Yol Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ile Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Haldun Koç yer aldı.