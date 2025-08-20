Özellikle doların uluslararası piyasalarda güç kazanmasıyla birlikte ons altın ve gram altın fiyatlarında dikkat çeken düşüşler yaşandı. Altına yatırım yapanlar ve alım-satım yapmayı düşünenler için kritik seviyeler oluşmaya başladı.

Doların Güçlenmesi Altını Baskıladı

Altın, yatırımcıların gözünü çevirdiği ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesi değer kaybetmeye devam ediyor. Piyasaların odağında bu hafta düzenlenecek olan Jackson Hole Sempozyumu ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları bulunuyor. Artan risk iştahı ve jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle, güvenli liman olarak görülen altının cazibesi bir miktar azaldı.

Ons ve Vadeli Altın Kontratlarında Düşüş

20 Ağustos sabah saatleri itibarıyla ons altın yüzde 0,2 değer kaybederek 3.319 dolardan işlem gördü. Bu seviye, 1 Ağustos’tan bu yana görülen en düşük nokta olarak dikkat çekti. ABD vadeli altın kontratları ise yüzde 0,1'lik düşüşle 3.355,50 dolara geriledi.

Gram Altın 4.365 TL Seviyelerinde

Uluslararası piyasalardaki düşüş, iç piyasaya da yansıdı. Gram altın, yüzde 0,5'lik düşüşle 4.364,17 TL'ye kadar geriledi. Çeyrek ve yarım altında da benzer bir ivme gözlendi.

OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, "Daha güçlü bir dolar ve jeopolitik risklerin ardından artan risk iştahı, altın fiyatlarını aşağı yönlü baskılıyor. Piyasalar, Fed’in gelecekteki faiz politikalarıyla ilgili mesajları almak için Powell’ın konuşmasına odaklandı" açıklamasını yaptı.

20 Ağustos 2025 Güncel Altın Satış Fiyatları: