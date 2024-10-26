Tosyalı, Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yerli motor projelerinin ulusal savunma sanayisinin bağımsızlığını bir adım daha öteye taşıdığına vurgu yapan Tosyalı, "Çünkü yurt dışından temin ettiğiniz her ekipman satın alırken bir taahhüt içeriyor. Şuralarda kullanamazsınız. İhracat yapamazsınız. Yapacaksanız bizden izin alacaksanız gibi. Biz BMC POWER ile özellikle Kara Kuvvetlerimizin araçlarının yurt dışına bağımlılığını tamamen ortadan kaldırmış olduk." diye konuştu.

Geçen yıl VURAN araçlarını yüzde 100 yerli BMC POWER motorlarıyla buluşturduklarını anımsatan Tosyalı, bu yıl da KİRPİ araçlarını BMC POWER motoruyla üretime başladıklarını belirtti.

Karadan sonra denizde yerli motor dönemi

Kara araçlarının güç gruplarında yakaladıkları başarıların deniz kuvvetlerinin de ilgisini çektiğini bildiren Tosyalı, şirkete BMC Marin motorunu üretme onurunun verildiğini söyledi.

Tosyalı, bu durumun kendileri için heyecan verici olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çünkü artık deniz araçlarımızda da yerli ve milli motorumuz ve güç gruplarımız kullanılmaya başlanıyor. Küçük ve orta boy motorlarla başlıyoruz. Yerlileştirme ve dizaynı üzerine yoğun çalışmamız var. Geniş bir mühendis kadromuz var. Bu konuda da hiç bir yatırımdan kaçınmıyoruz. İnşallah adım adım Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan marin motorları da kuvvetlerimize kazandıracağız."

"Tankta seri üretim aşamasındayız"

ALTAY tankı için ürettikleri tank motoru hakkında da güncel bilgileri paylaşan Tosyalı, tank motoru üretme sürecinin büyük bir ihtiyaçtan ortaya çıktığını, yurt dışından tedarikte yaşanan sıkıntılar nedeniyle bu yöndeki çalışmaların başladığını aktardı.

Tosyalı, BMC POWER'in ilk kurulma sebebinin de bu olduğunu, o günden bu yana adım adım tank motorunun geliştirildiğini ifade etti.

ALTAY güç grubunun çok özel olduğuna vurgu yapan Tosyalı, şu bilgileri verdi:

"Dünyada bunu 6 veya 7 ülke üretebiliyor. Bunlardan bir tanesi biziz. Biz motorumuzu ürettik. Test merkezinde yoğun testlerden geçiyor. Geçtiğimiz yıl ilk 2 tankımızı verdik. Kara Kuvvetlerimiz onu test ediyor. Bütün test aşamalarından sorunsuz geçti. Şimdi seri üretim aşamasındayız. Ankara'daki tank fabrikası yatırımımız da son hızla devam ediyor. Gelecek senenin sonuna doğru hem tank fabrikamız bütün birimleriyle bitmiş olacak hem de ilk tanklar üretilmiş olarak kuvvetlerimize teslim edilecek."

Tosyalı, kendi güç gruplarının test aşmaları tamamlana kadar ilk tanklarda Kore güç gruplarının yer alacağını anlattı.

"Sahadan gelen bütün talepleri geliştirerek adapte edebiliyoruz"

ALTAY tankını geçen yıl teslim ettiklerinde Yeni ALTAY tankı diye anons ettiklerini hatırlatan Tosyalı, tankın ilk olarak 10 yıl önceki saha şartlarına göre projelendirildiğine işaret etti.

Muharebe sahasının artık daha nitelikli ekipmanlar istediğine dikkati çeken Tosyalı, "Yeni ALTAY tankı ile ilk ALTAY tankının sadece dış benzerliği kaldı. Elektronik kabiliyetleri ve uydu yer bağlantıları tamamen güncel, hatta gün ötesi. Yani geleceğin bütün olası teknolojileri Yeni ALTAY tankımızda var. Kuvvetlerimizle sıkı temas halindeyiz. Sahadan gelen bütün talepleri geliştirerek adapte edebiliyoruz." diye konuştu.

"İhracatımız çok iyi bir noktada"

Firmanın hedefleri hakkında da bilgi veren Tosyalı, BMC'nin Türkiye'nin en köklü şirketlerinden bir tanesi olduğunu söyledi.

Fuat Tosyalı, çok geniş bir portföylerinin olduğunu, bu portföy içinde çağın gerisinde kalmadan hatta ilkleri ortaya koyarak yollarına devam ettiklerini dile getirdi.

SAHA EXPO'da büyük ilgi gördüklerini ifade eden Tosyalı, "Hatlarımız dolu. Malınız iyiyse ve hakikaten kabiliyetliyse alıcısı da çok oluyor. Bir de bir yere bağlı değilseniz... Çok önceleri ihracatta büyük sorun yaşardık. Aracı üretirdik, motoru yurt dışından aldığımız için, filanca ülkeye satamazsınız. Oraya veremezsin, oraya yollayamazsın. Aylar süren izinleri olurdu. Şimdi bunlar yok. Artık masada oturup tokalaşıp kalkabiliyoruz. Onu için de ihracatımız çok iyi bir noktada." dedi.

SINIFININ EN HAFİFLERİNDEN

Heybeti ve donanımlarıyla öne çıkan Altay, bir o kadar da hafif.

Özellikle hareket kabiliyetini kolaylaştırmak adına hem güçlü hem sağlam hem de hafif malzemenin kullanılacağı Altay tankı tam 65 ton olacak.

Hafifliği sayesinde yüksek hareket kabiliyetine sahip olacak olan Altay, şimdiden rakiplerini geride bırakmayı çoktan başardı.

DÜŞÜK MALİYET YÜKSEK KALİTE

18 ay sonra banddan inecek olan ilk Altay hem maliyet hem de kaliytesiyle oldukça verimli bir silah olacak.

Mehmetçik'in ve vatanın yeni koruyucusu Altay, üretim maliyeti olarak muadillerinin yarısını yakalarken, kalitede ise dünyanın en isi olarak bilinen Alman Leopard'ını yakaladı.

Altay'ın üretimiyle Türkiye bu alanda da bağımsızlığını ilan etmiş olacak.

Kaynak:internethaber