Her yıl dünyanın en büyük şirketlerinden sera gazı emisyonları, enerji kullanımları ve taşıdıkları iklim değişikliği riskleri ve fırsatları hakkında bilgi vermelerini isteyen Londra merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşu CDP, iş birliği içinde olduğu şirketlerin 2024 yılına dair çevresel performanslarını açıkladı. Özellikle iklim risklerinin yönetimi başlığı için “A” puanı alan Alışan Lojistik’in geçen yıl “B- “olarak açıklanan skoru bu sene yükseliş göstererek “B” olarak yayınlandı. Global ortalamanın üzerinde elde ettiği bu not ile şirket, çevresel performansındaki yükselişi ve şeffaf raporlama anlayışını teyit etmiş oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Alışan Lojistik CEO’su Damla Alışan, “Bilindiği üzere, CDP’nin değerlendirme kriterleri arasında karbon emisyon yönetimi, iklim riskleriyle mücadele stratejileri ve sürdürülebilirlik politikaları yer almaktadır. Alışan olarak bu değerlendirmelerde notumuzun yükselmesi, sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımızın somut bir göstergesidir. Karbon ayak izimizi azaltmak ve iklim değişikliğiyle mücadelede aktif rol almak için attığımız adımların karşılığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Çevresel sorumluluklarımızı en üst düzeyde yerine getirmek için sürdürülebilir iş uygulamalarımızı daha da geliştirmeye, düşük karbon ekonomisine geçişi desteklemeye ve uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak adına çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.

2000 yılında kurulan CDP (Carbon Disclosure Project), şirketlerin, şehirlerin ve bölgelerin karbon emisyonları, su güvenliği ve ormansızlaşma gibi çevresel etkilerini ölçüp yönetmelerine yardımcı olan küresel bir raporlama platformudur. Yatırımcılar ve paydaşlar için en güvenilir çevresel veri kaynaklarından biri olarak kabul edilmekte olan CDP’ye katılan şirketler, karbon emisyonlarını ölçme, iklim değişikliği risklerini yönetme ve düşük karbonlu ekonomiye geçiş gibi alanlardaki performanslarını şeffaf bir şekilde raporlar. Değerlendirme sonucunda şirketlere A’dan D’ye kadar notlar verilir ve bu notlar, çevresel liderlik seviyelerini gösterir.

CDP, sürdürülebilirlik odaklı iş dünyasında önemli bir kriter haline gelmiş olup, 680’den fazla finansal kurum toplamda 130 trilyon dolarlık varlık yönetirken CDP verilerini kullanmaktadır. Şirketler için bu platform, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada yol gösterici olmanın yanı sıra regülasyonlara uyum ve rekabet avantajı sağlamada kritik bir rol oynar. Çevresel performansını iyileştiren şirketler hem yatırımcıların hem de müşterilerin gözünde daha değerli hale gelirken, uzun vadede iklim değişikliğiyle mücadelede aktif bir rol oynama fırsatı elde eder.