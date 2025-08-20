2005 yılında Türkiye’deki ilk ADR normlarına uygun tanker ve tank konteyner temizleme tesisi olarak hizmete giren Alışan Den Hartogh, tesislerinde dedike gıda yıkama hattını devreye alarak gıda güvenliği ve hijyen standartlarını en üst seviyeye taşımaya devam ediyor.

Dedike Gıda hattında sadece gıda tank ve tankerlerinin temizliği için özel olarak tasarlanmış ve fiziksel olarak kimyasal yıkama hatlarından tamamen ayrılmış olan sistem, gıda ürünlerinin en yüksek hijyen koşullarında temizlenebilmesi için gerekli tüm teknik donanım, ekipman ve enstrüman yatırımlarıyla devam etmektedir.

En Üst Düzeyde Hijyen ve Çevre Duyarlılığı

Gıda Tank/Tanker Yıkama Hattımızda:

· Aktif karbon baca sistemi ile emisyon kontrolü sağlanıyor,

· Hepa filtreli iç havalandırma sistemi ile hijyenik hava dolaşımı temin ediliyor,

· Bağımsız buhar sistemi ile gıda temizlik süreçleri güvence altına alınıyor.

Ayrıca gıda hattı için gerekli belgelendirme ve denetim süreçleri de titizlikle devam ediyor.

Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Sorumluluk

Bu yatırımla birlikte Alışan Den Hartogh, ekolojik çevrenin korunmasına ve nihai tüketicilerin temiz, güvenli ve kaliteli gıdaya ulaşmasına katkı sağlayarak toplum ve çevreye olan saygısını bir kez daha somut şekilde ortaya koyuyor.

Son yatırımlarına dair açıklamalarda bulunan Alışan Den Hartogh CEO’su Mehmet Emin Çelenli,” Alışan Den Hartogh olarak, operasyonlarımızda hijyen, güvenlik ve sürdürülebilirliği en öncelikli konular arasında görüyoruz. Dedike gıda yıkama hattımız, sadece müşterilerimize değil, aynı zamanda topluma ve çevreye karşı olan

sorumluluğumuzun da bir göstergesi. Bu yatırımla birlikte gıda güvenliğinde sektöre yeni bir standart kazandırdığımıza inanıyoruz” dedi.