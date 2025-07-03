Zam Bu Gece Yansıyacak

ÖTV artışı, 3 Temmuz'u 4 Temmuz'a bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olacak. Akaryakıtta uygulanacak yeni ÖTV oranı, litre başına yaklaşık 2 TL'nin üzerinde bir artış anlamına geliyor. Halen litre başına 11,98 TL olan benzinin maktu ÖTV'si yaklaşık 13,88 TL’ye, 11,23 TL olan motorinin ÖTV’si ise yaklaşık 12,99 TL’ye yükselecek. Bu durum, KDV etkisiyle birlikte pompa fiyatlarına sırasıyla 2,26 TL (benzin) ve 2,12 TL (motorin) zam olarak yansıyabilir.

Sigara ve Alkollü Ürünlerde de Fiyat Artışı Bekleniyor

ÜFE oranındaki bu artış, tütün mamulleri ve alkollü içkilerde de fiyatları yukarı çekecek. En düşük sigara fiyatlarının 8 ila 10 TL aralığında artması bekleniyor. Alkollü içkilerde ise ürün gruplarına göre zam oranları değişiklik gösterecek ancak raf fiyatlarına hissedilir düzeyde yansıması kaçınılmaz görünüyor.

ÖTV’nin Payı Yine Yüzde 30’u Aşıyor

Yapılacak zamla birlikte ÖTV’nin, akaryakıtın pompa satış fiyatı içindeki payı yeniden yüzde 30’un üzerine çıkmış olacak. Bu oran, 2023 Temmuz ayında yapılan büyük artıştan bu yana en yüksek seviyelerden biri olarak dikkat çekiyor.

Vatandaş Zam Yağmuruna Hazırlıklı Olmalı

2025'in ilk yarısında enflasyonun yüksek seyretmesiyle birlikte kamu gelirlerini artırmak amacıyla uygulanan otomatik ÖTV güncellemesi, vatandaşın cebini yeniden yakacak. Bu geceden itibaren yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeyle birlikte, ulaşım ve temel tüketim kalemlerinde yeni bir zam dalgası yaşanabilir.

Kesin fiyat güncellemeleri gece yarısı itibarıyla belli olacak. Gelişmeleri anbean takip ediyoruz.