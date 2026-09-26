AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, partisinin saflarına katılan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'yı ziyaretinde, İzmir'deki tüm belediye başkanlarına 'İzmir için cesur olun' çağrısı yaparak Cumhur İttifakı'nın kapılarının kentine hizmet etmek isteyen herkese açık olduğunu vurguladı. İnan, Saniye Başkan'a yönelik muhalefet cephesinden gelen tepkileri siyasi tekel kaygısı olarak nitelendirirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçmişteki övgü dolu sözlerini hatırlattı.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP'den ayrılarak AK Parti saflarına geçen Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ile Foça Belediyesinde bir araya geldi. Ziyarette partisinin rozetini takan Fıçı'yı tebrik eden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten İnan, İzmir siyasetine damga vuracak açıklamalarda bulundu. Konuşmasının merkezine İzmir'deki yerel yönetimlerin vizyon arayışını koyan İnan, CHP'li ilçe belediye başkanlarına seslenerek, siyasi hesapları bir kenara bırakıp İzmir için cesur bir duruş sergilemeleri çağrısında bulundu.

'Cumhur İttifakı'nın kapısı İzmir'i seven herkese sonuna kadar açıktır'

İzmir'deki CHP'li ilçe belediye başkanlarının kapalı kapılar ardında parti yönetiminin hizipçi ve egoist yapısından şikayet ettiğini öne süren İnan, bu çaresizliğe itilen tüm başkanlara net bir mesaj verdi. İnan, 'Bugün İzmir'de, o güvendiğiniz metropol ağırlıklı ilçe belediye başkanlarınız, sizin bu hizipçi ve egoist yönetiminiz altında 'artık asla sağlıklı siyaset yapma imkânlarının kalmadığını' bas bas bağırıyorlar. O çaresizliğe itilen, partinizin o egoist yapısı içinde sıkışıp kalan tüm belediye başkanlarına buradan çok net, çok samimi bir çağrı yapıyorum: İzmir için yürekli olun! İzmir için cesur olun! Sizi o koltuklara İzmir halkı oturttu! Bu mücadele; İzmir'i ileri götürmek isteyenlerle, kendi koltuk sevdaları uğruna İzmir'i geri götürmek isteyenlerin kavgasıdır!' ifadelerini kullandı. İzmir milliyetçisi olduklarını ve memleketin toprağına, denizine sevdalı olduklarını belirten İnan, Cumhur İttifakı'nın kapısının İzmir'i seven herkese sonuna kadar açık olduğunu ilan etti.

Özgür Özel'e Foça'dan tepki: 'O gün çok doğru söylüyordunuz, ne oldu?'

İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçmişte Saniye Bora Fıçı'nın belediyeciliğine kefil olduğunu hatırlatarak muhalefetin tutumunu eleştirdi. Özgür Özel'e doğrudan seslenen İnan, 'Daha dün Foça meydanında 'Saniye Hanım'ın belediyeciliğine sonuna kadar kefilim' diye bağıran bizzat sizdiniz. O gün çok doğru söylüyordunuz. Ama ne oldu? Saniye Başkan partinizin vizyonsuzluğundan, bitmek bilmeyen hizip kavgalarınızdan bıkıp o karanlık yapınızdan koptuğunda mı hedef tahtasına oturtuldu?' dedi.

Kadın başkana yönelik saldırılara sert kınama

Saniye Bora Fıçı'ya yönelik saldırılara ayrı bir parantez açan İnan, muhalefetteki kadın milletvekillerinin ve ilçe belediye başkanlarının sessizliğini de hedef aldı. Foça'ya hizmet sevdalısı bir kadına karşı yürütülen çirkin ve haysiyet yoksunu saldırıları partisi adına en sert biçimde kınadığını vurgulayan İnan, 'Buradan o sahte demokratlara, o sözde kadın hakları savunucularına soruyorum: Sizin hiç mi zorunuza gitmedi? Ekranlara çıkıp 'kadın dayanışması' derken mangalda kül bırakmayan o şovmenler, bugün neredesiniz? Çünkü sizin kadın dayanışmanız, sadece sizin güdümünüzde kalındığı sürece geçerli!' diyerek kadın hakları söylemlerindeki samimiyetsizliğe dikkat çekti.

'Sizin tek derdiniz sarsılan siyasi tekeliniz'

Foça Belediyesi binasına siyah çelenk bırakılmasına ve protestolara da değinen İnan, bu tepkilerin altında yatan asıl nedenin demokrasi değil, sarsılan konfor alanları olduğunu belirtti. Başkan Fıçı'nın AK Parti yerine başka bir muhalefet partisine geçmesi durumunda bu şovların binde birinin bile yapılmayacağını savunan İnan, 'Demek ki sizin derdiniz Foça'nın demokratik iradesi falan değil; sizin tek derdiniz, o sarsılan siyasi tekeliniz, elinizden kayıp giden konfor alanınızdır' şeklinde konuştu.

'Bizim siyasetimizde kişilere verilen açık çekler yoktur'

AK Parti'nin şahıslara şartsız kefalet veren bir anlayışta olmadığını, desteğin hizmet vizyonu ve milletin menfaati temelinde şekillendiğini belirten İnan, liyakat vurgusu yaptı. Özel'in geçmişte Menderes Belediye Başkanı için kullandığı 'Gerekirse İçişleri Bakanlığı bile yapar' sözlerini eleştiren İnan, 'Bizler meydanlarda popülizm uğruna şahıslara körü körüne kefaletler dağıtmayız. Bizim siyasetimizde kişilere verilen açık çekler yoktur. Bizim kefaletimiz şahısların ismine değil; partimizin ilkelerine, milletin menfaatine ve hizmet vizyonunadır. O, Foça'ya hizmet ettiği, milletin rızasını gözettiği sürece partimizin, kurumlarımızın ve teşkilatlarımızın tüm gücü onun yanındadır. Bizim ahdimiz şahıslarla değil, doğrudan doğruya Foça halkıyladır' dedi.

Sel felaketini hatırlattı: 'Siyasi turistler neredeydi?'

AK Parti'nin milletin sinesinden doğmuş bir yerel yönetimler partisi olduğunu hatırlatan İnan, Foça'da aylar önce yaşanan sel felaketindeki tabloyu hatırlattı. Afet sırasında Cumhur İttifakı milletvekillerinin ve Saniye Başkan'ın sahada olduğunu ancak CHP vekillerinin ilçeye uğramadığını ifade eden İnan, 'Hani o meydanlarda mangalda kül bırakmayanlar o gün neredeydi? Bir tane bile milletvekiliniz o çamurlu sokaklara adım atmadı. Sadece keyif çatmaya gelen siyasi turistler gibi davranıyorlar. Biz ise Foçalılarla dertlenmeye geldik' diyerek hizmet anlayışlarındaki farkı ortaya koydu.

'Foça'ya eser kazandıracağız'

Merkezi hükümet ile yerel yönetimin Foça'nın 40 yıllık birikmiş sorunlarını çözmek için bir araya geldiğini vurgulayan İnan, ideolojik inatlaşmalar yüzünden çekilen setlerin artık yıkıldığını belirtti. İnan, 'Bizim devlet geleneğimizde hizmetin partisi, yatırımın siyaseti olmaz. Foça'yı artık ideolojik kavgaların değil, dev yatırımların, huzurun ve refahın konuşulduğu bir marka ilçe yapacağız. Bırakın onlar kaybettikleri siyasi rantın yasını tutsunlar, siyah çelenkleriyle siyasetçilik oynasınlar. Biz işimize bakacağız, Foça'ya eser kazandıracağız' diyerek ziyaretin anısına Başkan Fıçı'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmış bir fotoğrafını hediye etti.

Saniye Bora Fıçı: 'Esas şimdi başlıyoruz'

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda yatırımların hızlanacağını belirtti. Başkan Fıçı, 'Yepyeni bir süreçle geçtiğimiz hafta start verdiğimiz ve Foça'nın gerçekten hak ettiği noktaya erişebilmesi için uzun yıllara sirayet etmiş sorunların çözümü noktasında bugün Sayın Genel Sekreterimizle bir araya geldik. Benim için ve Foça için çok kıymetli olan bu adımın başlangıcı bugün gerçekleşmiş olacak. Çok heyecanlıyız. Zaten projelerimiz hazırdı ve bütün hikaye start verebilmekti. Sayın Cumhurbaşkanım'la görüştüğümde aldığım enerjiyle her şeyin yerinde ve zamanında gerçekleşeceğine olan inancım tam. Daha önce de var gücümüzle çalışıyorduk ama esas şimdi başlıyoruz' açıklamalarında bulundu.

'Aldığım en güzel hediye'

Öte yandan, buluşma sonrası AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadirİnan tarafından Başkan Fıçı'ya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı hediye edildi. Başkan Fıçı Erdoğan'ın portresi için 'Aldığım en güzel hediye' yorumunu yaptı.