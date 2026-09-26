Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, pazarda gerçekleştirdiği program sırasında fenalaşarak baygınlık geçirdi. Ağbaba, olay yerine çağrılan ambulansla tıp merkezine kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Veli Ağbaba kent merkezinde pazarda vatandaşlarla bir araya geldiği sırada fenalaşarak yere yığıldı. Bunun üzerine çevrede bulunan partililer tarafından 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ağbaba'ya ilk müdahaleyi yaptı. Ağbaba, daha sonra ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Ağbaba'nın sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.