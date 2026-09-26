Çeşmeli eğitimci Mustafa Boran Durgun'un düzenlediği etkinlikte, Çeşme'de yaşayan üniversite öğrencileri padel sporunu deneyimledi.

Çeşme'de yaşayan üniversite öğrencileri, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren renkli bir etkinlikte buluştu. Mustafa Boran Durgun'un düzenlediği organizasyonda gençler, dünyada hızla yaygınlaşan ve Türkiye'de de giderek daha fazla ilgi gören padel sporunu yakından tanıma fırsatı buldu.

Alfie The Padel Spor Kulübü'nün ev sahipliği yaptığı etkinlikte öğrenciler, padelin temel kurallarını öğrenerek kortta keyifli anlar yaşadı.

Padel etkinliğinin ardından gençler Çeşme'nin denizi ve sahilleriyle buluşarak günün tadını çıkardı. Böylece spor, sosyal yaşam ve deniz turizmini aynı gün içerisinde bir araya getiren farklı bir etkinlik gerçekleştirilmiş oldu.