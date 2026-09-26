İZKİTAP'ı ziyaret etmek için Kültürpark'a gelen İzmirliler üç önemli sergiyi de görme fırsatı buldu. Nâzım Hikmet'in yaşamını ve sanatını ele alan 'ROMANTİKA / Bir Ömrün Seyrüseferi', Kültürpark'ın 90 yıllık tarihini anlatan 'Kültürpark 90 Yaşında' ve İzmir'in mutfak kültürüne ışık tutan 'Açılışa Doğru' sergileri, ziyaretçileri farklı temalarda bir yolculuğa çıkarıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen İZKİTAP - 8. İzmir Kitap Fuarı, Kültürpark'ta kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor. 27 Eylül'e kadar sürecek fuarı ziyaret edenler, kitap ve edebiyat programlarının yanı sıra Kültürpark'ta açık olan sergileri de gezme fırsatı buldu.

Atlas Pavyonu'nda ROMANTİKA

İZKİTAP ziyaretçilerinin fuar alanından ayrılmadan görebileceği sergilerin başında, 95. İzmir Enternasyonal Fuarı ile birlikte kapılarını açan 'ROMANTİKA / Bir Ömrün Seyrüseferi' adlı Nâzım Hikmet sergisi geliyor. Atlas Pavyonu'nda yer alan sergi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ve ev sahipliğinde, Folkart'ın yapımcılığında hazırlandı. Küratörlüğünü Nâzım Hikmet araştırmacısı M. Melih Güneş'in, sergi kimliklendirme ve tasarımını ise Ömer Durmaz'ın üstlendiği sergide, Türkiye ve yurt dışındaki arşiv ve koleksiyonlardan bir araya getirilen yüzlerce belge, el yazması, kişisel eşya ve görsel-işitsel kayıt yer alıyor. Nâzım Hikmet'in yaşamının farklı dönemlerinin ele alındığı sergide, şairin edebiyatının yanı sıra resim, heykel, fotoğraf, film ve tasarımla ilişkisine de yer veriliyor. Hikmet'in 1925 İzmir günleri, 'Güneşi İçenlerin Türküsü' ve 'Kuvâyi Milliye' ile kurduğu bağlar da serginin İzmir bölümünde ele alınıyor. Serginin adını aldığı 'Romantika', Nâzım Hikmet'in otobiyografik romanı 'Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim' için ilk olarak seçtiği isim. Romanın İzmir'de başlaması da sergi ile kent arasındaki önemli bağlantılardan birini oluşturuyor. Sergi, 15 Ocak 2027'ye kadar ziyaret edilebilecek.

Kültürpark'ın 90 yıllık hikayesi

Ziyaretçilerin görebileceği bir diğer sergi ise Pakistan Pavyonu'nda yer alan 'Kültürpark 90 Yaşında' sergisi. Kültürpark'ın kuruluşunun 90. yılı kapsamında hazırlanan sergi, parkın kuruluş sürecini ve 90 yıllık tarihini İzmir'in gelişimi ve İzmir Enternasyonal Fuarı ile ilişkisi üzerinden ele alıyor. Küratörlüğünü Aybala Yentürk, genel koordinatörlüğünü ise Dr. Serhan Kemal Saygı'nın üstlendiği, Kültürpark'ın farklı dönemlerine ait fotoğraflar, belgeler ve arşiv malzemelerinin yer aldığı sergide, parkın mimari mirasına ilişkin çalışmalar da bulunuyor. Sergi, 31 Aralık 2026'ya kadar ziyaret edilebilecek.

İzmir'in mutfak kültürüne bakış

Eski Göl Gazinosu'nda yer alan 'Açılışa Doğru' sergisi ise İzmir Mutfak Müzesi'nin kuruluş sürecine ilişkin çalışmaları ziyaretçilerle buluşturuyor. Küratörlüğünü Nejat Yentürk; genel koordinasyonunu Dr. Serhan Kemal Saygı ve Aybala Yentürk'ün üstlendiği sergide İzmir'in mutfak kültürüne ilişkin içerik de yer alıyor. Sergi, 31 Aralık 2026'ya kadar ziyaret edilebilecek.

'Muhteşem bir sergi'

Kültürpark'taki sergiler, ziyaretçilerden de yoğun ilgi görüyor. 'ROMANTİKA / Bir Ömrün Seyrüseferi'ni gezen Ergin Tatar, sergiyi çok kapsamlı bulduğunu belirterek, 'Nâzım'ı İzmir'de ağırlamak çok güzel. İçimden 'Hoş geldin üstat' demek geldi. Çok detaylı, çok zengin bir sergi. 'Şu da eksik kalmış' diyebileceğiniz hiçbir şey yok. Detaylı gezmek isteseniz en az bir gününüzü alır. Emeği geçen herkese teşekkür ederim' dedi.

Nâzım Hikmet hakkında çok sayıda kitap okuduğunu ancak sergide daha önce ulaşamadığı bilgilere rastladığını ifade eden Nurten Erdal, 'Muhteşem bir sergi. Bugüne kadar birçok kitap okudum Nâzım hakkında ancak eksik bilgiler vardı. Hazırlayan herkesin eline, emeğine sağlık. Sergide gördüğüm her şey hayatıma çok şey kattı. Herkes bu sergiye gelip mutlaka gezmeli. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne de ayrıca teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Ziyaretçilerden Şenay Mercan ise bugüne kadar gezdiği en kapsamlı sergilerden biri olduğunu belirterek, 'Çok beğendim. Bugüne kadar gezdiğim en detaylı sergi. Tam bir gün gezseniz bile yetmeyebilir. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve Folkart'a teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

'Tarihin içinde yürüyormuş gibi hissettim'

Serginin Nâzım Hikmet'in yaşamının farklı dönemlerini bir arada sunduğunu belirten Umut Can Kaya, 'Nâzım'ın tüm hayatını kapsıyor. Herkesin mutlaka gezip görmesi gereken bir sergi olmuş. Çocukluk bisikleti çok etkiledi beni. Tarihin içinde yürüyormuş gibi hissettim' dedi. Muazzez Üren de kitap fuarını gezerken 'Açılışa Doğru' sergisini fark ettiğini ve özellikle İzmir'in mutfak kültürüne ilişkin bu serginin ilgisini çektiğini söyledi. Üren, 'Ben beslenme ve diyetetik okuyorum. O yüzden çok ilgimi çekti. Sergilerin ücretsiz olması da çok iyi. Sadece belli bir kesime değil, bütün halka hitap ediyor. Bunun için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum' diye konuştu.

İZKİTAP, hafta sonunda da yazar, şair, gazeteci ve akademisyenleri okurlarla buluşturmaya devam edecek. İmza günleri ve söyleşilerin yanı sıra çocuk ve gençlik edebiyatı buluşmalarının da yer alacağı fuar, 27 Eylül Pazar günü sona erecek. Kitapseverler, 10.00-20.00 saatleri arasında İZKİTAP'ı ücretsiz ziyaret edebilecek. İmza günleri, söyleşiler ve diğer etkinliklerin programına www.kitapizmir.com adresinden ulaşılabilecek.