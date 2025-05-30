Cezanın Etkinliği Artırılacak

Yeni teklifle birlikte bir yıllık denetimli serbestlikten faydalanacak hükümlülerin, koşullu salıverilme tarihine kadar cezaevinde kalması gereken sürenin en az yüzde 10’unu infaz kurumunda geçirmesi zorunlu hale gelecek. Bu sürenin 5 günden az olmaması gerektiğini vurgulayan Güler, “Cezanın ıslah edici ve caydırıcı yönünü güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Özel İnfaz Usulleri” Genişliyor

Yasa teklifi, kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve sağlık sorunları bulunan mahkûmlar lehine önemli düzenlemeler de içeriyor. Kadınlar ve çocuklar için konutta infaz süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarılırken, 70 yaşını doldurmuş bireyler için bu süre 2 yıldan 4 yıla yükseltiliyor. 80 yaşını geçen hükümlüler içinse 6 yıl hapis cezasının konutta infazı mümkün olacak.

Ayrıca sağlık ve engellilik gerekçesiyle cezaevi koşullarında barınamayacak durumda olan hükümlüler için de Adli Tıp raporuna bağlı olarak konutta infaz olanağı tanınacak.

Toplumsal Güvenlik Vurgusu

Güler, toplumsal huzuru tehdit eden suçlara yönelik cezaların artırılacağına dikkat çekti. Kasten yaralama, tehdit ve meskûn mahalde ateş açma gibi suçların cezaları yükseltilirken, kurusıkı silahların da bu kapsamda değerlendirileceği belirtildi. Ayrıca alkol veya uyuşturucu etkisinde araç kullanma, trafikte yol kesme gibi eylemler müstakil suç olarak ele alınacak ve daha ağır yaptırımlar uygulanacak.

Covid Dönemi Uygulamalarına Açıklık Getirdi

Covid-19 salgını sırasında cezaevlerinde uygulanan geçici tahliye ve infaz düzenlemeleri hakkında da bilgi veren Güler, bu uygulamaların o döneme özgü idari tedbirler olduğunu, kalıcı infaz hükümlerini etkilemediğini belirtti.

Kadın Milletvekillerine Yönelik Tutum: “Saygısızlığı Kınıyoruz”

Konuşmasında TBMM’de yaşanan bazı tartışmalara da değinen Güler, İYİ Partili bir milletvekilinin CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’ya yönelik tutumunu “onur kırıcı” olarak nitelendirerek şiddetle kınadığını belirtti. CHP’li Murat Emir’in de AK Parti milletvekili Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun’a yönelik ifadelerini eleştiren Güler, “Parti ayrımı gözetmeden kadın milletvekillerine yönelik her türlü saygısızlığın karşısındayız” dedi.