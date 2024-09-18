Dünyanın birçok ülkesinden ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen dağcılar, Doğubayazıt’ta hazırlıklarını tamamlayarak tırmanışa geçti. 4 bin 200 rakımda kamp alanında aniden bastıran yoğun kar yağışı ve fırtına dağcıların tırmanışını zorlaştırmasına rağmen zirveyi başarıyla tamamladı.

Dağcılar, yerel rehber Cuma Saltik liderliğinde saatler süren bir yürüyüşün ardından 3 bin 200 rakımdaki kamp alanına ulaştı. Yüksek rakıma uyum sağlamak ve dinlenmek için burada kamp kuran dağcılar, geceyi çadırlarda geçirdi. Ertesi gün yeniden yürüyüşe başlamak isteyen dağcılar, 4 bin 200 rakımda ki kampta yoğun kar yağışı ve fırtına engeli ile karşılaştı.

Buzulların üzerinde yürüyerek zirveye ulaşan dağcılar, zirve tırmanışını tamamlamanın mutluluğunu yaşadı.