1,1 Milyon Ton Rekolte Bekleniyor

Türkiye’nin yıllık karpuz ihtiyacının yaklaşık yüzde 25’ini karşılayan Adana’da bu yıl 150 bin dönüm alanda üretim yapıldı. Kent genelinde yaklaşık 1 milyon 100 bin tonluk rekolte beklenirken, yüksek üretim miktarı piyasada doygunluk oluşturdu. Ürün bolluğu, fiyatların hızla düşmesine neden oldu.

Yurt Dışı Talep Zayıf, İç Piyasa Yetersiz

Geçen yıl Avrupa Futbol Şampiyonası’nın etkisiyle ihracat hız kazanırken, bu yıl başta Romanya, Bulgaristan, Macaristan ve Almanya olmak üzere birçok ülkenin havaların serin geçmesi nedeniyle karpuz alımı yapmaması, üreticiyi zor durumda bıraktı. İhracat kanallarının tıkanması, iç piyasadaki talebin de sınırlı kalması fiyatları baskıladı.

“Nakliye Fiyatı, Ürün Fiyatını Aştı”

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, karpuzun kilogram başına İstanbul’a nakliye bedelinin 3,5 TL olduğunu belirterek, “Karpuzun tarladaki satış fiyatı 2,5 TL. Bu şartlarda çiftçi ürününü pazara ulaştıramıyor. Çekirdeksiz karpuzun fideleri dönüm başına 22 bin TL’ye mal oluyor. Çiftçimiz sadece fide maliyetini kurtarabiliyor, emeği ise tamamen boşa gidiyor” dedi.

“Karpuz Tarlada Kaldı”

Doğan, bu yıl yurt dışı talebin yok denecek kadar az olduğuna dikkat çekerek, “Geçen yıl Avrupa'da futbol şampiyonası vardı, tüketim yoğundu. Bu yıl ise hava koşulları da olumsuz gidince dış talep durdu. Ürün tarlada kaldı, üretici büyük zarar etti” ifadelerini kullandı.