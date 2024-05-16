Trendyol Süper Lig'de Başakşehir ile deplasmanda üçüncülük için mücadele verecek olan Trabzonspor, rakibi karşısında 3 puan önde bulunuyor. Karadeniz ekibi sahadan galibiyetle ayrılması halinde sıralamadaki yerini ligin bitimine 1 hafta kala garantileyecek.

Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı ise İstanbul takımlarıyla deplasmanda oynadığı maçlarda başarılı performans sergiledi. Avcı'nın 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavililer bugüne dek İstanbul temsilcileriyle dış sahada 21 maç yaptı. Söz konusu müsabakalarda Trabzonspor, 13 galibiyet ve 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.



Deplasmanda 4 yenilgi

Trabzonspor, Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısında deplasmanda 4 maçta yenilgi yaşadı. Bordo-mavililer, söz konusu mücadelelerde Başakşehir'e 3-1, Fatih Karagümrük'e 4-1, Galatasaray'a 2-1 ve Beşiktaş 2-0 mağlup oldu.

Trabzonspor'un, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımlarıyla deplasmanda oynadığı 21 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:



2020-2021 Fatih Karagümrük: 1 - Trabzonspor 2

2020-2021 Beşiktaş: 1 - Trabzonspor: 2

2020-2021 Başakşehir: 0 - Trabzonspor: 1

2020-2021 Kasımpaşa:1 - Trabzonspor: 2

2020-2021 Galatasaray: 1 - Trabzonspor: 1

2021-2022 Kasımpaşa: 0 - Trabzonspor: 1

2021-2022 Beşiktaş: 1 - Trabzonspor: 2

2021-2022 Fatih Karagümrük: 0 - Trabzonspor: 2

2021-2022 Galatasaray: 1 - Trabzonspor: 2

2021-2022 Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1

2021-2022 Başakşehir: 3 - Trabzonspor: 1

2022-2023 İstanbulspor: 0 - Trabzonspor: 2

2022-2023 Ümraniyespor: 0 - Trabzonspor: 1

2022-2023 Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 2

2022-2023 Fatih Karagümrük: 4 - Trabzonspor: 1

2022-2023 Galatasaray: 2 - Trabzonspor 2-1

2023-2024 Fatih Karagümrük: 0 - Trabzonspor: 0

2023-2024 Fenerbahçe: 2 - Trabzonspor: 3

2023-2024 İstanbulspor: 0 - Trabzonspor: 3 (Hükmen)

2023-2024 Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 0

2023-2024 Pendikspor: - Trabzonspor: 2